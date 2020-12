Cele mai importante masuri prevazute din programul de guvernare pentru Aparare. Ministerul va ajunge din nou la Nicolae Ciuca

Obiectivele pe termen mediu

Cele 5 elemente esentiale

Se va urmari o abordare care sa tina cont de practicile la nivel European, in special a celor care vizeaza controlul democratic al fortelor armate. In plus, include dezvoltarea Acordului Politic National privind cresterea pentru Aparare.Se vor urmari:- Asigurarea parametrilor stabiliti in context NATO pentru finantarea apararii (minim2% din PIB, din care cel putin 20% pentru inzestrare si modernizare, respectiv 2% pentrucercetare, dezvoltare si inovare);- Dezvoltarea capacitatii de aparare nationala si a nivelului de reactie; asigurarea ofertei nationale relevante pentru implementarea initiativelor NATO in planul dezvoltarii capacitatii colective de reactie a Aliantei; participarea la initiative si proiecte aliate vizand dezvoltarea de capabilitati aliate comune;- Participarea la misiuni si operatii NATO;- Contributia la implementarea prezentei aliate inaintate pe teritoriul altor aliati estici si gestionarea provocarilor de securitate de pe flancul sudic al NATO din ce in ce mai complexe si diverse, adaugand, pe langa amenintarile conventionale, amenintari cibernetice si hibride, cu factor mare de multiplicare, generat de tendinta exponentiala a evolutiei tehnologice (inteligenta artificiala, megadate, tehnologia cuantica, drone, etc).- La nivel national, se va avea in vedere implementarea pachetului de Tinte de capabilitati 2021 si implementarea Programului privind transformarea, dezvoltarea si inzestrarea ArmateiRomaniei pana in anul 2040, in cadrul caruia se cuvine a mentiona accentul pe operationalizarea noilor capabilitati si planificarea multianuala a numarului de posturi finantate de la bugetul de stat.- se va urmari intensificarea dialogului politicomilitar in cadrul parteneriatului strategic cu SUA, in perspectiva consolidarii palierului strategic.In vederea consolidarii profilului strategic al Romaniei, mijloacele specifice politicii de cooperare internationala in domeniul apararii, prin care se va actiona, vizeaza cooperarea:* cu partenerii strategici, in primul rand cu SUA;* in cadrul organizatiilor/ organismelor internationale la care Romania este parte(NATO, UE, ONU si OSCE);* bilaterala cu statele membre NATO si/ sau UE;* cu statele partenere, cu care sunt incheiate acorduri de cooperare in domeniul apararii si/sau industriilor de aparare si cu care au fost identificate domenii de interes comun, precum si cu state din regiuni de interes cu care exista potential pentru dezvoltarea unor programe de cooperare, in special in domeniul tehnicomilitar si cercetare-dezvoltare-inovare;* in cadrul initiativelor regionale.- Dezvoltarea unui Centru national de excelenta in domeniul apararii cibernetice, continuarea dezvoltarii sistemului informatic si de comunicatii militar, concomitent cu extinderea masurilor de securitate informationala si implementarea celor de aparare cibernetica.- O atentie deosebita va fi acordata revizuirii cadrului normativ aplicabil la nivel national sau intern MApN pe linia solutionarii problemelor sociale ale personalului armatei,veteranilor, invalizilor, vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi, cadrelor militare in rezerva/retragere, a veteranilor, ranitilor si invalizilor care au participat la actiuni militare, precum si a urmasilor celor decedati in actiuni militare.1. Capabilitati de inalta tehnologie2. O resursa umana educate si bine instruita3. Restartarea industriei de aparare autohtona4. Dezvoltarea unei culture institutionale centrata pe cunoastere si inovatie5. Rezilienta nationala bazata pe pregatirea populatiei, a economiei si teritoriului pentru aparare