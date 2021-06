Premierul Citu a anuntat cand o sa fie operational certificatul verde digital in Romania

"O sa fie operational si o sa fie exact ca in alte tari, o sa calatoreasca cu certificatul verde, exact in conditiile care sunt scrise acolo. Am avut o intalnire cu secretarul general adjunct al Guvernului care se ocupa de aceste certificate , care este, de fapt, o aplicatie. Si am avut un update ieri - o sa fie gata saptamana viitoare, deci o sa fie la 1 iulie operabil", a afirmat Florin Citu , intrebat joi daca certificatul european digital va fi gata de la 1 iulie.