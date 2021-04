Certuri intre liderii protestelor anti-restrictii. Diana Sosoaca: "Mi-am cerut scuze ambasadei Rusiei"

Sosoaca: Suntem inculti din punct de vedere juridic si diplomatic

In timp ce Sosoaca s-a aratat indignata ca protestul ar fi fost deturnat de Pompiliu Diplan, care a adus cativa zeci de protestatari in fata Ambasadei Rusiei, senatoarea a spus ca si-a cerut scuze Ambasadei Rusiei."In calitate de senator, mi-am cerut scuze Ambasadei Rusiei fata de jignirile aduse de anumite persoane. Nu ai dreptul sa declansezi un conflict diplomatic din care noi putem iesi terfeliti intr-un hal fara de hal. Ce cauta mitingul care e impotriva restrictiilor pandemice sa ni se deturneze catre stricarea unor relatii diplomatice si asa precare cu vecinii. Au fost foarte multi oameni acolo dusi de Diplan", a spus Diana Sosoaca, conform Digi24.ro.Senatoarea Sosoaca sustine ca a cerut iertare Ambasadei Rusiei a doua zi dupa aceste evenimente."Bai, nu se face asa ceva. Suntem inculti din punct de vedere juridic si diplomatic. Unde ne sunt diplomatii de exceptie pe care ii aveam? Sa fiu singurul senator care sa-si ceara iertare, scuze pentru un anumit comportament injurios?", a spus parlamentarul, in timpul dialogului de pe Facebook.Cateva zeci de protestatari, in frunte cu Pompiliu Diplan, s-au dus joia trecuta in fata sediului Ambasadei Federatiei Ruse, unde au afisat un banner pe care se putea citi: "1 aprilie 1941, 80 ani de la masacrul impotriva romanilor care se intorceau acasa".Pompiliu Diplan este unul dintre negationistii COVID-19. S-a remarcat prin diferite luari de pozitie prin care sustinea ca virusul nu exista, ca nu sunt cazuri de boala si ca nu este "nicio pandemiei". Diplan este si vicepresedinte al Coalitiei STOP 5G.