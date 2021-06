Cum cheltuiesc partidele politice subventia colosala de la stat. PSD si PNL campioni la "presa si propaganda". USR-PLUS se lafaie in sedii de lux

PSD lider la sondaje

Sediile USR-PLUS sunt cele mai scumpe. PSD "scapa" cel mai ieftin

AUR face economii

In total, formatiunile politice din Romania au primit peste 13 milioane de lei din bugetul de stat. Ca si in lunile trecute, cea mai mare cheltuiala a partidelor se duce pe "presa si propaganda", in timp ce AUR nu a cheltuit decat 8 lei din subventia de 1 milion de lei.Potrivit datelor AEP, PSD a dat mai bine de jumatate din subventie pe "presa si propaganda". Concret, din aproximativ 5 milioane de lei, social-democratii au dat peste 2.800.000 de lei pentru categoria mentionata. Liberalii nu se lasa mai prejos, cheltuind si ei aproximativ 1.300.000 de lei pentru "presa si propaganda", insemnand cam 25% din subventie. La acest capitol USR -PLUS a scos din buzunar aproape 200.000 de lei, adica nici 10% din cat au cheltuit liberalii. Pentru luna aprilie, USR-PLUS a primit o subventie de 2.400.000 de lei.Un alt domeniu important la care partidele au scos bani grei il reprezinta cheltuielile pentru consultanta juridica, respectiv consultanta politica. Astfel, social-democratii au dat aproximativ 130.000 de lei pentru consultanta politica si 58.000 de lei la cea juridica. De consultanta a avut nevoie si PNL , care a dat aproximativ 120.000 de lei pentru lautra politica si 27.000 de lei la cea juridica. In schimb, platile USR-PLUS in aceste domenii au fost mult mai mici. Mai exact, USR a cheltuit 16.000 de lei pentru consultanta politica si 144 pentru cea juridica, in timp ce PLUS nu a oferit niciun leu.O cheltuiala importanta a social-democratilor a reprezentat-o sondajele de opinie, pentru care a scos din buzunar peste 141.000 de lei. In cazul celorlalte partide, in luna aprilie doar USR a mai cheltuit pentru sondaje, costand partidul aproape 4.300 de lei.Spre deosebire de PNL si PSD care au dat cea mai mare parte a subventiei pe "presa si propaganda", USR-PLUS a cheltuit cel mai mult pentru personal. Concret, cele doua formatiuni au scos din visterie peste 585.000 de lei, fiind urmati de PSD cu 573.000 de lei si PNL cu 188.000 de lei.USR-PLUS sunt "campioni" si la cheltuielile de chirie si utilitati ale sediilor, pentru care, in aprilie, au platit 200.000 de lei. De cealalta parte, partenerul de guvernare, PNL, a cheltuit la acest capitol suma de 85.000 de lei, in timp ce PSD a iesit cel mai ieftin, cu 29.000 de lei.Pentru a patra luna la rand, partidul AUR nu a folosit aproape niciun ban din subventia primita de la stat. Mai exact, formatiunea lui George Simion a cheltuit in luna aprilie doar 8 lei, suma reprezentata de comisioane bancare. Pana in luna aprilie inclusiv, AUR a primit de la stat peste 5 milioane de lei, bani care raman in visteria formatiunii.Inainte sa intre in Parlament, AUR preciza mai intai ca va refuza subventia pentru partide, dupa care, ca va construi spitale din suma respectiva. Legea insa nu le permite sa faca asta. In urma cu doua luni, formatiunea a dorit sa depuna un proiect de lege pentru eliminarea subventiilor pentru partide, dar in cele din urma si-a schimbat planul, dupa ce, potrivit unor surse politie, marile partide din Parlament le-au comunicat ca nu vor sustine in niciun caz un asemenea demers.