Dupa ce liberalii au dat jos Guvernul Dancila prin motiune de cenzura, Chirica spune ca PSD "stia ca vine pandemia si a preferat sa se retraga in opozitie"

Mihai Chirica, lider al filialei municipale PNL Iasi, a spus duminica, 22 noiembrie, la evenimentul de lansare a programului de guvernare PNL Iasi, ca Guvernul Orban si-a asumat o grea sarcina, pentru ca are de luptat pe de o parte cu Covid-19, iar pe de alta parte se bate si cu "Partidul Comunist Roman, reinventat dupa 1990"."Guvernul Orban lupta cu Covid-19, dar si cu PCR 19-90, ca s-o parafrazez pe doamna Dancila. Guvernul liberal lupta cu Partidul Comunist Roman care s-a reinventat dupa 1990", a afirmat primarul Mihai Chirica.Edilul Iasiului considera ca PSD a stiut ca vine pandemia si ca social-democratii s-ar fi retras intentionat in opozitie."PSD a plecat de la putere cand detinea majoritatea in Parlament, stiind de pandemia care se apropia. PSD n-a vrut sa se compromita politic si a preferat sa se retraga in opozitie, sa critice si sa incite populatia la dezordine, sa contribuie la cresterea numarului de infectari, ceea ce s-a si intamplat de altfel", a sustinut Chirica.Edilul iesean sustine ca Romania a infruntat pandemia cu rezultate mult mai bune decat alte state europene.Chirica este fost membru PSD. La alegerile locale din aceasta toamna, el a candidat la primarie sustinut de PNL Iasi.