Citu, despre clasarea dosarului 10 August: I-am cerut ministrului Justitiei sa vina rapid cu solutii ca vinovatii sa plateasca

"Va dati seama ca sunt dezamagit, dar nu ne vom opri sa incercam sa vedem cum gasim solutii ca vinovatii sa plateasca. Nu ne vom opri. Asta vom face. Am discutat ieri cu ministrul Justitiei si vom merge inainte. Sa vedem, mai sunt cai. Cu siguranta, in continuare incercam sa rezolvam problema", a spus Citu intr-un interviu pentru G4media.ro Intrebat daca o eventuala redeschidere a dosarului ar trebui sa ii vizeze si pe decidentii politici de la mitingului Diasporei, precum Liviu Dragnea sau Carmen Dan , Florin Citu a spus ca "daca au fost implicati direct, in afara functiei politice, da, trebuie si ei sa raspunda".Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca a fost prezent la protestul diasporei din 10 august 2018, din Piata Victoriei si nu va comenta decizia de clasarea a dosarului. Tribunalul Bucuresti a respins cererea DIICOT de redeschidere a Dosarului 10 August , decizia fiind definitiva. Sefii Jandarmeriei care au coordonat interventia din Piata Victoriei scapa defenitiv de raspundere penala.