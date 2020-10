"Am iesit sa aparam justitia si justitia si-a cam batut joc de noi"

"Unde esti, baiete?", ma intreaba, din Berlin, Robert Schwartz, seful redactiei romane a Deutsche Welle. "Acasa, dorm." Avea o voce cum nu i-am mai auzit-o. "Aoleu! De ce?"Trecuse cam o jumatate de ora de la explozie pana la prima stire. Apoi, in cateva minute, televiziunile de stiri au intrat in modul breaking news. La inceput au rulat cateva imagini filmate de vecini cu telefonul, apoi au ajuns si echipele de reporteri cu echipamente pentru transmisiuni in direct.Stiam ca Teo va merge la concertul acela. Stiam toti cei care o cunosteam pe Teo. Toti cei care o cunosteam stiam si ca o iubim pe Teo. Pe Teo o iubea toata lumea."Azi sunt o bomba cu ceas. Sa nu spuneti ca nu v-am avertizat.Fugiti cat de departe puteti.Sau incercati sa ma dezamorsati daca aveti curaj: ))PS: daca nu mai dau semne de viata azi, inseamna ca am explodat. Sau mi-a murit telefonul si sunt piua"Este ultima postare pe Facebook a Teodorei Maftei - 30 octombrie 2015, cu cateva ore inainte de a pleca spre clubul Colectiv.Am inchis telefonul, dupa convorbirea cu Robert si, inainte de a porni televizorul, i-am trimis un mesaj Teodorei: "Esti bine? Raspunde!". Apoi, din noapte au navalit imaginile. O cautam din priviri printre imaginile acelea intr-o continua miscare.Teo a iesit pe picioarele ei din clubul incendiat. Parea sa fi scapat nevatamata din cele 153 de secunde ale groazei. I s-a facut in scurt timp rau si de atunci a pornit ultima ei batalie pentru viata. Traise, in ultimii zece ani, intr-o continua lupta cu o boala care se apuca, iar si iar, sa-i numere zilele. A iesit mereu invingatoare, razandu-i mortii in nas. Trebuia sa se intample si de data aceasta, nu se putea altfel. Doar era vorba despre Teodora! "Die Hard" Teodora.Au dus-o la spitalul Bagdasar-Arseni - pe ea si pe Cristian "Mumu" Matei, colegul ei din Pro TV, prins si el in Colectiv de flacarile care au intrerupt brusc, la ora 22.30, concertul trupei Goodbye to Gravity. Erau acolo, pe coridoare, printre alte neamuri, verisoara lui Teo, Alex, si Cambe, prietenul lui Mumu."Atunci cand au fost adusi arsii din Colectiv, holul de la Bagdadar-Arseni facea legatura intre doua compartimente. Erau banci lipite de perete si atat", isi aminteste Lucian Cambesteanu. "Te uitai la usi, asteptand sa vina un doctor cu o veste buna. De cele mai multe ori, doctorii sau asistentele treceau fara un cuvant. Claie peste gramada stateam in holul acela de asteptare. Stateam si infectam zona de intrare."Oamenii asteptau sa li se spuna ca pot aduce o supa pacientilor. "Vestea ca puteau manca insemna ca pacientii erau bine", povesteste prietenul lui Mumu. "Mavi avea 25 de ani. Isi revenise dupa soc. Parintilor, medicii le-au spus ca-i pot aduce supa. I-au adus-o, dupa 24 de ore. Mavi murise. 25 de ani. A fost cazul care m-a scos din minti atunci."In multe astfel de spatii improvizate au ajuns ranitii din Colectiv. La nici 24 de ore de la tragedie, chiar pe culoarele spitalului Bagdasar-Arseni, ministrul de atunci al Sanatatii Nicolae Banicioiu refuza cu aroganta ajutorul oferit de Franta si Germania: "Va asigur ca tot ce se poate face in Germania facem si noi aici, pentru toti. Iar de aici dumneavoastra trageti concluziile, da? Nu cred ca au ingrijire mai buna decat aici."Un raport realizat, un an mai tarziu, din ordinul succesorului lui Banicioiu, Vlad Voiculescu , acuza degringolada manageriala in care s-a actionat in acea seara, lipsa cadrelor medicale, foile de observatii incomplete, comunicarea haotica, imposibilitatea izolarii marilor arsi si, de aici, riscul mare de infectii provocate in spitale de bacterii, virusi sau microbi. Florian Bodog , cel care i-a urmat lui Voiculescu la minister , a tinut raportul la sertar.La sertar stateau si nosocomialele. In 2015, in Romania, aproape nimeni nu raporta infectii intraspitalicesti. Nosocomialele iau vieti, dar si bani din alocarile bugetare. Nici in 2020 lucrurile nu stau cu mult mai bine. In opt luni de pandemie, directiile judetene de sanatate publica nu au raportat nici o singura complicatie septica provenita din mediul spitalicesc.La trei saptamani dupa Colectiv, Elsa Albu a murit din cauza infectiilor luate din spital. Fratele ei Adrian a supravietuit. Pe verisoara lor, Mimi Voicu, arsurile din clubul cu usi de urgenta blocate au rapus-o in nici 48 de ore. Dupa cinci ani de la acea noapte, "iesirile de urgenta ale scolilor din Romania sunt incuiate - ca sa nu chiuleasca elevii", atrage atentia Adrian Albu. "In cazul unui incendiu, copiii - din ce exercitii au mai facut - stiu ca trebuie sa ajunga la o anume usa, dar dau peste una blocata. Si se poate repeta un Colectiv mult mai tragic. Sunt oameni care se duc in fiecare zi in acest fel de locuri la munca sau la scoala, nu intr-o seara dintr-un weekend, o data la cateva saptamani, sa se distreze. La asta nu se prea gandeste nimeni."Dupa Colectiv, spune Adrian, "oamenii au realizat ca riscurile la care se expun atunci cand se duc la spital trebuie cantarite foarte bine, comparativ cu boala pentru care se duc. Au deschis ochii mai mult si au vazut minciuna in care traiau pana atunci. Societatea civila s-a trezit, e ceva mai constienta." Il infurie nedreptatea care li se face victimelor: "Noi am iesit in strada sa aparam justitia si justitia si-a cam batut joc de noi, cei de la Colectiv. De ce? Poate pentru ca le-a fost teama ca, la un moment dat, statul roman va trebui sa plateasca mult prea multe daune."Acele 153 de secunde, cat a durat focul in Colectiv, il vor urmari mereu: "De fiecare data cand fac dus imi aduc aminte de acel moment. In club am ramas blocat la intrare. Din spate au venit flacarile si am simtit caldura. In acel moment am crezut ca o sa mor acolo. Valul de caldura il asociez mereu acelui moment."Mumu si Teo au fost transferati la cea mai buna clinica pentru arsi din Israel, la insistentele angajatorului lor, Pro TV, care a si acoperit toate cheltuielile. "E si pacientul nostru, si noi l-am ingrijit si, cumva l-am salvat", i-a spus lui Cambe unul din medicii de la Bagdasar-Arseni, in timp ce Mumu era transferat in Israel. Mumu era infectat din spital si i-a luat o luna, acolo, pana sa isi revina. "La Cristian Matei, a fost norocul sa mearga in Israel. La Mavi a fost ghinionul sa moara in Romania", conchide Cambesteanu.Mesajul pe care l-am trimis Teodorei in seara de 30 octombrie nu a mai primit raspuns. Ultimele ei fotografii de pe blog sunt de la Sala Polivalenta din Bucuresti, de la un concert Joe Satriani, cu 18 zile inainte de Colectiv. A fost cadoul ei de ziua mea. Revenise de la Milano. "Sa ne vedem cu bine", mi-a scris. "Sper sa ne sincronizam, saptamana viitoare, ca am atatea de spus." Ne-am vazut cu bine la Polivalenta, dar Teo s-a dus in fata scenei, acolo unde intra fotografii acreditati. Am lasat sincronizarea pe alta data.Pe 9 noiembrie, inima Teodorei a refuzat sa mai comunice cu cea care i-a furat mortii zece ani.Articol publicat si pe DeutscheWelle.ro