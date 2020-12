Cine e Eduard Novak, propunerea de ministru la Tineret si Sport. Dramele din viata personala si marele scandal in care a fost implicat

Carol-Eduard Novak (44 ani) a cucerit medalia de aur la Jocurile Paralimpice din 2012, de la Londra, avand si doua medalii de argint, la Jocurile Paralimpice de la Beijing 2008, respectiv Londra 2012. Palmaresul sau cuprinde si mai multe medalii la Mondialele de paraciclism."Eu nu mi-am pierdut doar laba piciorului drept. eram in lotul pentru Nagano la patinaj viteza si mi-a luat doi ani sa-mi dau seama care este menirea vietii mele. Poate asta a fost soarta, ca viata mea sa se indrepte catre ciclism", povestea Eduard Novak la acea vreme, amintindu-si de accidentul de masina care i-a schimbat cursul carierei de sportiv.Ulterior, in 2019, Eduard Novak s-a confruntat din nou cu un accident de masina, de aceasta data victima fiind diul sau de 13 ani, care s-a aflat la un pas de moarte, fiind aruncat de pe bicicleta in sant de un sofer care conducea cu viteza intr-o curba. "Am fost socat, sa-ti vezi copilul in sant si sa stii ca a zburat 4 metri...", a spus Novak imediat dupa eveniment.Campionul paralimpic a devenit Presedintele Federatiei Romane de Ciclism in martie 2013, dupa care a urmat un an intreg de acuzatii reciproce intre el si membrii Adunarii Generale. Ca urmare, la finalul anului 2013, Novak a fost suspendat abuziv din functie, pentru a fi reinstalat in primavara lui 2014, in urma unei decizii in instanta.Lui Eduard Novak i s-au reprosat atunci mai multe abuzuri, printre care patrunderea in sediul Federatiei, alaturi de alte 14 persoane, cu insulte si amenintari sau interzicerea intr-un tur ciclist al Tinutului Secuiesc a unor echipe romanesti.De partea cealalta, Novak a scos la iveala o serie de nereguli financiare ale vechii conduceri, acesta fiind motivul pentru care Adunarea Generala a federatiei de ciclism a incercat, in zadar, sa-l mazileasca pe sportivul paralimpic.Citeste si: VIDEO Fenomenal. Tata si fiu, ca doua picaturi de apa pe terenul de golf. Dinastia Woods s-a pus in miscare