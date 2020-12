Cine e Florin Citu, desemnat pentru a doua oara ca premier. A studiat in SUA si Germania si a lucrat la Banca Europeana

Florin Vasile Citu s-a nascut la 1 aprilie 1972 in judetul Valcea, unde si-a petrecut copilaria si adolescenta.CV-ul oficial al premierului desemnat - document postat pe portalul web al Ministerului Finantelor Publice si pe cel al Senatului Romaniei - incepe, la capitolul "Educatie si formare", cu anul 1992, in perioada in care actualul ministru al Finantelor avea 20 de ani si isi incepea studiile in Statele Unite ale Americii, la Grinnell College, Iowa, unde, dupa patru ani de studii, Florin Citu a obtinut o diploma de licenta in economie si matematica.Educatia lui Citu a continuat, dupa absolvirea Grinnell College, cu un masterat, intre 1997 si 1999, tot in Statele Unite ale Americii, la Iowa Sate University in domeniului politicii monetare aplicate, macroeconomie, econometrie, iar intre anii 1999 si 2002 premierul desemnat urmand un program doctoral completat, insa fara a sustine lucrarea de disertatie, la aceeasi universitate din Iowa unde a facut si studii de masterat. Conform CV-ului oficial, Florin Vasile Citu a obtinut, in anul 2003, o diploma de studii de la Center for Financial Studies in Frankfurt, pe tema "Metode empirice pentru construirea modelelor macroeconomice".Din CV-ul oficial al premierului desemnat lipseste perioada liceului. Numele lui Citu apare insa ca absolvent al Colegiului Tehnic Energetic din Ramnicu Valcea (Fostul Liceu Energetic Ramnicu Valcea), la capitolul "elevi care au studiat in strainatate", pe site-ul unitatii de invatamant."FLORIN CITU- absolvent al Colegiului Grinnell, Iowa, S.U.A. A activat ca economist la Banca Nationala a Australiei. In prezent este vicepresedinte ING -BANK, Bucuresti" este prezentarea, in mod evident neactualizata, a absolventului Citu.Conform site-ului web al liceului valcean, actualul ministru al Finantelor este singurul absolvent al acelui liceu care a reusit performanta de a face studii in afara tarii, liceul se mai lauda cu cinci absolventi care au devenit profesori de engleza, trei care au devenit jurnalisti si 17 fosti elevi care au promovat examenul Cambridge.Cariera profesionala l-a purtat pe viitorul prim ministru in toate colturile lumii. Florin Citu a inceput sa lucreze ca economist la Banca Nationala a Noii Zeelande unde, in perioada ianuarie 2002 - octombrie 2003 s-a ocupat conform CV-ului, de analiza si dezvoltarea de modele aplicate in stransa legatura cu responsabilitatile/deciziile de politica monetara. In aceasta calitate, Florin Citu a participat, pentru sase luni, la Comitetul de Politica Monetara si in grupul de decizie a ratei de politica monetara fiind secretar si consilier in legatura cu mecanismul de transmitere a politicii monetare.In noiembrie 2003 Florin Citu a revenit in Europa unde s-a angajat ca economist la Banca Europeana de Investitii (BEI), in Luxemburg. El s-a ocupat de pregatirea discursurilor presedintelui si vicepresedintilor institutiei, conform datelor trecute in CV, dar si de realizarea de "rapoarte si analize empirice publicate saptamanal pentru board-ul BEI despre: rolul EURO ca valuta de rezerva internationala, politica monetara si pretul activelor, datoria sectorului privat, interpretarea rapoartelor FMI FSAP". Activitatea lui Citu la BEI s-a incheiat in decembrie 2004.Intreg anul 2005 Citu a lucrat in domeniul consultantei pentru companii private din sistemul financiar-bancar, iar in ianuarie 2006 a devenit economist sef al ING Bank Romania. In ianuarie 2007 a avansat, in cadrul bancii, in functia de director al departamenului Piete Financiare, fiind responsabil cu rezultatele financiare pentru departamentele de arbitraj pe rata dobanzii si rata de schimb, responsabil cu administrarea lichiditatii bancii, responsabil cu rezultatele departamentelor de vanzare a produselor financiare catre clientii companii mari, mici si mijlocii, precum si responsabil peste departamentul de cercetare.In martie 2011, Florin Citu a fost concediat de ING, iar la acel moment declara, pentru Hotnews.ro, ca decisese sa actioneze banca in judecata din acest motiv. Parcursul profesional al lui Florin Citu a continuat, incepand cu aprilie 2011, in domeniul consultantei si analizei economice pentru companii cu capital privat si institutii publice pe probleme de administrarea riscului de curs valutar si de dobanda, politica macroeconomica, produse financiar bancare, precizeaza CV-ul ministrului. Din decembrie 2016 Florin Citu este senator, a fost vicepresedinte si apoi presedinte al Comisiei de buget-finante din Senatul Romaniei, precum si liderul grupului senatorilor liberali.CV-ul lui Florin Citu postat pe site-urile Senatului si Ministerului Finantelor Publice omite unele aspecte surprinse intr-un CV din 2011, redactat in limba engleza si publicat in acel an de Hotnews.ro. In acel document se preciza ca Florin Citu a fost lector la Iowa State University, a lucrat la compania americana Young&Rubicam. Documentul din 2011 preciza ca actualul ministru cunoaste, la niveluri de intelegere vorbire si scriere, limbile engleza franceza si italiana, din CV-ul actualizat fiind omisa limba italiana.Florin Citu are, de asemenea, mai multe articole publicate.In ceea ce priveste viata personala, premierul desemnat este foarte discret la acest capitol. CV-ul din 2011 consemna ca la acel moment era casatorit. In cea mai recenta declaratie de avere a ministrului, completata in 2020, nu apar venituri realizate de sotie.Florin Citu a mai fost desemnat pentru functia de prim ministru in luna martie a acestui an, insa s-a retras, depunandu-si mandatul. La acel moment, el a fost acuzat de catre adversarii politici ca "a fugit din Parlament".Citu explica, in martie 2020, ca desemnarea de catre Klaus Iohannis l-a onorat, insa preciza ca opinia sa e aceea ca presedintele PNL trebuie sa fie si prim ministru, pentru ca partidul sa aiba succes la alegeri."Un mesaj important pentru romani. Astazi am luat decizia sa-mi depun mandatul de Prim-Ministru desemnat Presedintelui Romaniei. Gestul meu trebuie interpretat in contextul prin care trece astazi Romania. Sunt un om de partid si inteleg sa fiu alaturi de partid si de Presedintele lui in momentele dificile. Cred cu tarie ca pentru avea succes, in alegerile care vin, Presedintele partidului trebuie sa fie si Prim-Ministru", a scris Citu pe Facebook , in 12 martie.Florin Citu s-a facut remarcat si prin disputele verbale cu predecesorul sau la Ministerul Finantelor, social-democratul Eugen Orlando Teodorovici . In calitate de senator si expert in economie si finante, Citu a criticat frecvent decizii ale fostului ministru de Finante din guvernul PSD In martie 2019, Eugen Teodorovici, la acel moment titular al portofoliului Finantelor Publice, l-a insultat, la dezbaterea bugetului pe 2019 in Comisiile de buget-finante, pe Florin Citu, strigandu-i: "Esti frumos! Chiparosule! Dupa ce ca esti urat, mai esti si prost".PNL a cerut atunci demiterea lui Eugen Teodorovici, catalogand drept "atacuri suburbane, mizerabile, sub orice limita de bun simt si comportament civilizat" iesirile acestuia si acuzandu-l pe Teodorovici de "golanie si obraznicie".Jumatate de an mai tarziu, dupa ce guvernul PSD a cazut prin motiune de cenzura, Eugen Teodorovici a fost extrem de critic la audierea din Parlament a lui Florin Citu, inainte ca acesta sa primeasca portofoliul Finantelor Publice. "Nu poti sa vorbesti cinci minute liber? Ca ministru de Finante?", i-a strigat Teodorovici lui Citu, imediat ce acesta a terminat de prezentat planul pentru minister La a doua sa desemnare pentru functia de prim ministru, Florin Vasile Citu a multumit coalitiei formate din PNL, USR -PLUS si UDMR "pentru increderea acordata"."Impreuna dezvoltam Romania!" a scris Citu pe Facebook.Conform declaratiei de avere completata in luna aprilie a acestui an, ministrul Florin Citu detine jumatate dintr-un teren agricol de un hectar in comuna Golesti din judetul Valcea, jumatate dintr-un teren forestier de 75 de hectare in localitatea Voineasa, judetul Valcea.Ambele terenuri au fost donate de catre parinti lui Florin si lui George Citu.Ministrul Finantelor este de asemenea proprietar al unui apartament cumparat in anul 2007, prin credit, in sectorul 2 din Bucuresti si co-proprietar al unei case in comuna Golesti.Citu are un cont curent de 350.000 de lei si de recuperat o datorie de 30.600 de euro acordata in nume personal unei persoane fizice. Ministrul a declarat de asemenea o datorie de 303.000 de euro contractata in 2007 la ING Bank. Pentru anul 2019, Florin Citu a incasat venituri ca ministru si parlamentar.