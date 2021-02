Cine e primarul PNL mort dupa ce s-a infectat cu coronavirus. "Un coleg exceptional, un familist, un primar apreciat si iubit"

Adrian Popa a fost infectat cu noul coronavirus, dar organismul sau nu a reusit sa-l invinga. Sotia a fost si ea bolnava de COVID, dar si-a revenit, spun surse apropiate familiei.Barbatul suferea de diabet, obezitate si avea dificultati respiratorii. Cu tot tratamentul administrat, eforturile medicilor au fost in zadar. Plamanii i-au fost grav afectati de acest virus. Duminica, 21 februarie, barbatul s-a stins din viata, scrie adevarul.ro Organizatia PNL Calarasi a transmis pe Facebook ca Adrian Popa a fost "un coleg exceptional, un familist, un primar apreciat si iubit de comunitate"."Adrian Popa, primarul liberal al comunei Cuza-Voda, a pierdut lupta cu virusul nemilos care ne-a rapit oameni dragi. O lupta nedreapta, a carui victima a cazut un alt coleg exceptional, un familist, un primar apreciat si iubit de comunitate.Suntem alaturi de familia indurerata si ne rugam ca Dumnezeu sa il ierte si sa il odihneasca in dreapta sa pe bunul nostru coleg, Adrian Popa!", se arata in mesajul transmis de PNL Calarasi.