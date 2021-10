Cine este Iulian Dumitrescu, vehiculat pentru portofoliul Transporturilor. Numele acestuia apare în stenogramele DNA când intervenea la Cătălin Drulă

Iulian Dumitrescu este numele vehiculat de Partidul Naţional Liberal pentru a prelua portofoliul de ministru al Transporturilor în Executivul condus de generalul în rezervă Nicolae Ciucă, într-un guvern minoritar cu UDMR. Decizia nu a fost luată încă, fiind propus și Lucian Bode.

Iulian Dumitrescu este președintele Consiliului Județean Prahova, prim-vicepreședinte PNL și printre cei mai influenți lideri liberali.

La începutul lunii iulie 2021, George Stângă, senator PNL, și Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, au fost înregistrați de procurorii DNA în biroul lui Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor. Aceștia îi cereau lui Drulă să îi păstreze în funcție pe șefii Asociației Romane de Salvare a Vieților Omenești pe Mare și Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați, potrivit G4Media.ro.

Procurorii DNA ai Tribunalului Constanta au cerut arestarea preventivă și susțin că în spatele celor doi liberali se afla Bogdan Hutuca, liderul PNL Constanta. În plus, George Stangă ar fi urmărit să câștige conducerea PNL Galați.

Fragmente din stenograme:

Senatorul Stângă: "Aș vrea să te rog frumos să îmi prelungești mandatele celor doi directori..., sunt luna asta amândouă și la AFDJ și la APDM și principalul lucru, ți-o spun din tot sufletul, pentru mine este raționamentul politic, că eu am alegeri interne în partid și nu mi-ar conveni să..., adică nu zic că aș pierde alegerile la Galați, dar nici un aș avea o situație foarte confortabila daca mi-aș pierde oamenii de acolo.

Stângă George-Cătălin: Domnule ministru, fac ce vrei tu! Ajuta-mă cu asta 4 luni. Tine-mi-i patru luni și după aia iți promit că nu mai vin pe la tine pentru ei. Faci tu ce consideri.

Dumitrescu Iulian: Cătălin, să tii minte, imaginea ta va fi dată tot de autostrăzi, indiferent cât te-ai chinui cu AFDJ-ul, cu astea...

Drulă Cătălin: (...) Adică dacă vorbești cu oamenii ăștia, io i-aș sfătui să iasă la iveala într-un fel sau ...

Dumitrescu Iulian: Nu, că ți-i aduc la iveala, am înțeles mesajul.

Drulă Cătălin: Pentru că, daca facem o relație de încredere, îmi explica bai, uite asta e situația ...

Dumitrescu Iulian: Și tu hotărăști, îmi place sau nu-mi place.

Dumitrescu Iulian: Rămâne să vin o data cu ARSVOM-ul la tine, da? Cu directorul, vin io cu el, da?

„Nu am făcut afaceri în Călărași, sunt legende și povești, multe. N-am făcut afaceri decât până în 2008, nu am avut treabă cu statul și vă mulțumesc și vă urez o zi bună”, declara, anul trecut, Iulian Dumitrescu.

Contracte de sute de milioane de lei cu statul

Mai mult, România Curată a menţionat, în noiembrie 2012, despre afacerile lui Iulian Dumitrescu, descoperind că a derulat contracte de sute de milioane de lei cu statul.

Iulian Dumitrescu a făcut afaceri în Călărași din 2007 până în 2009, alături de asociatul său, semnând contracte în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, potrivit economedia.ro.

"În 2008, Dumitrescu și-a cesionat acțiunile către asociatul său, dar a continuat să semneze contracte cu Consiliul Județean în calitate de director, inclusiv în 2009. Din 2010 nu mai semnează contracte, iar explicația vine puțin mai târziu, pentru că se hotărăște să intre în politică.

În 2012 a apărut pe afișe electorale și a cerut să fie votat senator de Călărași. Susținătorul candidaturii a fost chiar semnatarul contractelor de asfaltări, Răducu Filipescu, președintele Consiliului Județean.

Semnăturile lui apar pe contracte inclusiv în 2009. Ca o coincidență, după ce Dumitrescu ajunge senator, fostul asociat câștigă lucrare după lucrare în Călărași".

Iulian Dumitrescu mai este cunoscut în PNL și pentru că în 2018 a încercat să îi ia locul fostului lider PNL Ludovic Orban

Iulian Dumitrescu a fost senator PNL de Călărași în mandatul 2012-2016 și senator PNL de Prahova în mandatul 2016-2020, după care a devenit președinte al Consiliului Județean Prahova.

În 2017-2018, a fost liderul Grupului Parlamentar al Partidului Național Liberal din Senat.

În perioada 2001-2003, a deținut funcția de director general la Delta Contconsult, între 2003 și 2008 a fost director general la DG Grup, potrivit Wikipedia.

În anul 2013 a absolvit Programele „Senior Executives in National and International Security” și „Senior Managers in Government” la Harvard Kennedy School of Government, Harvard University, Boston, SUA.

În mai 2012, a fost admis la unul dintre cele mai prestigioase programe de MBA din lume, și anume la EMBA – Global, un parteneriat între London Business School și Columbia Business School, cu cursuri atât la Londra, cât și la New York. Întrerupe cursurile în decembrie 2012, când este ales senator de Călărași.

În 2010 a absolvit „General Management Program” la Harvard Business School, Harvard University, Boston, SUA.

În 2008-2009 participă la un Curs introductiv de siguranță națională organizat de Colegiul Național de Apărare, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”.

În 1995 a absolvit Facultatea de Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnică București, iar în 1998 a obținut încă o licență, de această dată la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, Academia de Studii Economice din București.

