Cine este si ce avere are Dumitru Chirita, presedintele ANRE. Fostul deputat PSD conduce institutia acuzata de total dezinteres in privinta informarii populatiei

Salariu urias, case si terenuri

De la 1 ianuarie 2021, piata de energie electrica va fi complet liberalizata, iar ANRE nu va mai stabili preturile pentru consumatorii casnici, acestea fiind calculate de furnizorul traditional si se vor numi preturi de serviciu universal.Consumatorii fie raman cu actualele contracte, la preturi de serviciu universal, care, fie incheie alte contracte in piata libera.ANRE a emis legislatia secundara necesara pregatirii pasilor liberalizarii pietei de energie electrica cu doar trei luni inaintea liberalizarii pietei de energie electrica, legislatie care a fost in mod continuu modificata in aceasta perioada, ultima modificare facandu-se cu sapte zile inaintea liberalizarii pietei de energie electrica.ANRE a anuntat miercuri, 30 decembrie, cu o zi inainte de finalul anului, ca piata energiei se liberalizeaza complet, iar consumatorii casnici ar trebui sa incheie contracte in regim concurential, daca nu vor sa plateasca facturi mai mari din ianuarie.Chirita a ajuns la conducerea ANRE din functia de deputat PSD, fotoliu pe care l-a castigat la alegerile parlamentare din 2016.Presedintele institutiei care se ocupa de reglementarea domeniului energetic a terminat Facultatea de Drept si Relatii Internationale din cadrul Universitatii Nicolae Titulescu si a finalizat programul de masterat "Relatii de munca si industriale".Electrician in anii 80-90, Chirita a fost presedinte sau vicepresedinte in cadrul mai multor sindicate din domeniul energetic, iar in 2000 a intrat pentru prima oara in Parlament, ca deputat PSD. In perioada 2004-2008 a fost vicepresedintele Casei Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), iar in 2008 a castigat un nou mandat de deputat.In octombrie 2017, el a fost votat in Parlament in functia de presedinte al ANRE, pentru ca mandatul de cinci ani al lui Niculae Havrilet expira.Ce presedinte al ANRE, Dumitru Chirita a castigat anul trecut 681.000 de lei, circa 57.000 de lei, lunar, adica peste 25 de salarii minime pe economie.Chirita detine, impreuna cu sotia, patru terenuri, doua agricole, unul intravilan si unul forestier, un apartament si o casa de locuit si doua autoturisme. In ultimul an a vandut o masina in valoare de 7.300 de euro. Presedintele ANRE detine in conturi peste 720.000 de lei.