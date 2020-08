Cine sunt candidatii la Primaria Bucuresti. Portretele succinte ale tuturor competitorilor anuntati pana in prezent

1. Gabriela Firea

2. Nicusor Dan

3. Calin Popescu Tariceanu

4. Ioan Sirbu

5. Ilan Laufer

6. Traian Basescu

Candidatii anuntati pana acum pentru Primaria Capitalei sunt Gabriela Firea Calin Popescu Tariceanu , Ioan Sirbu, Ilan Laufer si Traian Basescu , care a anuntat ca intra in cursa electorala in seara zilei de luni, 10 august.Ziare.com va propune un scurt istoric al activitatii fiecarui candidat care urmeaza sa intre in competitia pentru Primaria Bucuresti.(48 de ani), primarul general in functie, a anuntat ca va candida pentru un nou mandat, fiind sustinuta de Partidul Social Democrat ( PSD ) si de Partidul Puterii Umaniste (PPU).Gabriela Firea a ocupat diverse functii pana sa ajunga in fruntea Primariei Bucuresti, fiind printre altele consilier pentru relatii publice si imagine al premierului Mugur Isarescu (ianuarie 1999), purtatoare de cuvant si secretar de stat, sefa a Departamentului pentru Comunicare din cadrul Guvernului Mugur Isarescu (februarie - decembrie 1999).Firea a fost jurnalist la inceputul carierei, consacrandu-se la Intact, trust media controlat de omul de afaceri Dan Voiculescu (condamnat in dosarul ICA, pentru fapte de coruptie - n.r.). A castigat primul mandat de primar al Capitalei in urma cu patru ani (cu un procent de 42,97% din voturi), cand a candidat pe listele PSD. Firea facuse pasul definitiv din presa in politica in 2012, cand, tot pe listele PSD, a castigat un mandat de senator.In Parlament, Gabriela Firea a fost membra a Comisiei pentru Cultura si Media a Senatului, vicepresedinte al Comisiei Comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si purtator de cuvant a grupului senatorilor PSD. Ulterior, a fost aleasa vicepresedintele PSD la nivel national, in 2013, iar un an mai tarziu a fost desemnata purtator de cuvant al PSD, in campania electorala pentru prezidentiale, care-l avea drept candidat al partidului pe Victor Ponta In primul mandat la Primaria Capitalei a fost adesea criticata pentru traficul infernal din Bucuresti, pentru lipsa apei calde si a caldurii, banii risipiti pentru pomeni electorale, scandalul legat de infiintarea ilegala a companiilor municipalitatii, calvarul benzilor, dar si pentru autobuzele achizitionate din Turcia.(50 de ani) candideaza la Primaria Bucuresti sustinut de USR -PLUS si de PNL . Este la a treia incercare. A candidat si in 2012, ca independent, cand a iesit pe locul trei, cu un scor de 9,34%. La alegerile din 2016 a incercat din nou si s-a clasat pe locul doi, cu un procent de 30,5%, fiind ales consilier general al Bucurestiului.Este activist civic si matematician, urmand studiile doctorale in Franta. A fondat Asociatia Salvati Bucurestiul, care s-a axat pe respectarea legii in privinta dezvoltarii urbane, ca reactie la demolarea caselor de patrimoniu si la scaderea numarului spatiilor verzi din Bucuresti. A lansat si platforma politica Uniunea Salvati Bucurestiul (USB), in iunie 2015.Incepand cu august 2016, USB s-a extins la nivel national, sub numele Uniunea Salvati Romania. In urma alegerilor din 2016, Nicusor Dan a fost ales deputat , dar un an mai tarziu si-a dat demisia din USR, argumentand ca nu este de acord cu decizia conducerii partidului de a adopta o pozitie in raport cu propunerea de revizuire a Constitutiei prin redefinirea termenului legal de "familie".(68 de ani) si-a anuntat candidatura la Primaria Generala, fiind sustinut de Alianta Liberalilor si Democratilor ( ALDE ), al carei presedinte este.Are un lung istoric in politica, care dateaza din anii '90, cand a fost membru PNL. Dupa Revolutie, in 1990, a castigat un mandat in Camera Deputatilor, urmand sa revina in parlament in 1996, unde a mai avut patru mandate consecutive in Camera Deputatilor.A fost prim-ministru al Romaniei intre 2004 si 2008, fiind votat in Parlament cu 265 de voturi pentru si 200 impotriva. De asemenea, in 2005 a fost ales presedintele PNL. Incepand cu 2012, a obtinut doua mandate consecutive de senator, iar in martie 2014 a fost ales presedintele Senatului.Tot in 2014, Tariceanu si-a dat demisia din PNL, fiind, in prezent, presedintele ALDE, partid politic fondat in 2015. A aspirat si la functia de presedinte al Romaniei, in 2014, cand si-a depus candidatura. A obtinut 5,36% din voturile exprimate si validate, clasandu-se pe locul 3 din 14.La alegerile parlamentare din 2016, ALDE a obtinut 5,6% din voturi, iar la scrutinul pentru Parlamentul European ALDE nu a trecut pragul electoral, fiind creditat cu doar 4,1% dintre optiunile electoratului.Generalul(62 de ani), fostul director al Spitalului Militar Central si fostul sef al Directiei Medicale a Armatei, va fi candidatul Pro Romania pentru Primaria Capitalei, sustinut de Pro Romania.Sirbu este general maior medic in rezerva. A fost comandantul Directiei Medicale a Armatei in 2010, 2013 si 2014. Acesta figura pe listele pentru Camera Deputatilor, la PNL Arges, inca din 2012, clasandu-se pe locul doi, dar nu a reusit sa intre in Parlament. A ocupat functia de director al Directiei Probleme Speciale din ANRSPS - MAI din septembrie 2014 pana in octombrie 2015.A fost consilier personal al Ministrului Transporturilor pe probleme de sanatate si coordinator al retelei sanitare in intervalul 2017-2019.Sirbu a mai fost consilier coordonator al Sefului Statului Major General pe Medicina Operationala, consilier al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Sportului - Directia Generala Invatamant Superior si consilier al Ministrului Apararii Nationale.(36 de ani) va intra in cursa pentru Primaria Capitalei din partea partidului Platforma Social Liberala."Candidez la Primaria Generala a Capitalei, pentru ca m-am saturat de clasa politica actuala, de 30 de ani de minciuna, incompetenta, coruptie si vrajeala", a scris Ilan Laufer pe pagina sa de Facebook A fost consilier la Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism in perioada 2013-2014. A detinut functia de ministru pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat in intervalul iunie 2017 - ianuarie 2018, in Guvernul Mihai Tudose Ilan Laufer a fost propus de PSD pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, in 2018, dar presedintele Klaus Iohannis a respins propunerea. Ulterior, Laufer a fost numit consilier onorific al Vioricai Dancila, care ocupa functia de premier la momentul respectiv, dar a demisionat in 2019.Laufer a anuntat lansarea partidului Platforma Social Liberala, pe 1 decembrie 2019, alaturi de Alex Coita. Colaborarea dintre cei doi s-a terminat in iunie 2020.(68 de ani) candideaza pentru Primaria Capitalei din partea Partidului Miscarea Populara (PMP).A fost comandant de nava, in cadrul flotei comerciale a Republicii Socialiste Romania (RSR), in perioada 1981-1987. Ulterior, a fost comandatul petrolierului Biruinta, a facut parte din reprezentanta Navrom la Anvers si a devenit general al Inspectoratului pentru Navigatie Civila din cadrul Ministerului Transporturilor.Dupa Revolutie, a fost subsecretar de stat in Ministerul Transporturilor, in Guvernul Petre Roman , ajungand, ulterior, ministru. I-a coordonat campania electorala lui Petre Roman in 1996. A fost mnistrul transporturilor si in guvernele Victor Ciorbea Radu Vasile si Mugur Isarescu.Basescu a fost presedintele Romaniei in intervalul 2004 - 2014. Anterior a ocupat functia de primar general al Bucurestiului, din 2000 pana in 2004, ales din partea Partidului Democrat (PD).A fost presedintele Partidului Democrat, inlocuindu-l pe Petre Roman in 2001. A condus Alianta Dreptata si Adevar, formata din PNL si PD in 2003. A devenit candidatul Aliantei DA pentru presedintia Romaniei.La alegerile prezidentiale din 2004, l-a invins pe Adrian Nastase . In 2009 a castigat un nou mandat de 5 ani, infrangandu-l pe Mircea Geoana (PSD).Traian Basescu, in calitate de ministru al Transporturilor, a devenit protagonistul dosarului "Flota". Acesta a fost deschis in 2003, obiectivul fiind stabilirea modului in care CNM Petromin a fost prejudiciata prin vanzarea, in perioada aprilie 1991-august 2000, a 16 nave, in special mineraliere de mare capacitate.Au fost cercetati trei fosti ministri ai Transporturilor, Traian Basescu, Aurel Novac, Paul Teodoru, precum si alte persoane care au fost implicate in vanzarea unor nave din flota romana.Basescu a fost acuzat de abuz in serviciu, fals intelectual, uz de fals, bancruta frauduloasa, spalare de bani, inselaciune si delapidare. Dupa mai multi ani si dupa cererea altei expertize, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a stabilit ca prejudiciul, stabilit initial de prima expertiza la 275 de milioane de euro, este inexistent.