Surse. Cine sunt candidatii PNL pentru Bucuresti la alegerile parlamentare

Surse din partid spun ca, pe locurile urmatoare ale listei se situeaza Violeta Alexandru Cristina Traila , Daniela Nicolescu, Antonel Tanase si Cristian Bacanu. Ministrul Educatiei, Monica Anisie , a prins loc eligibil la Senat , sustin surse ale Adevarul Lista PNL Bucuresti la Senat:1. Florin Citu , ministrul de Finante2. Sorin Cimpeanu , fost membru AlDE si ProRomania3. Monica Anisie, ministrul EducatieiLista PNL Bucuresti la Camera Deputatilor:1. Ludovic Orban, premierul Romaniei2. Violeta Alexandru, ministrul Muncii si presedintele PNL Bucuresti3. Cristina Traila, deputat 4. Daniela Nicolescu, secretar de stat in Ministerul Economiei5. Cristian Bacanu, secretar de stat in ministerul Justitiei6. Antonel Tanase, secretarul general al Guvernului7. Pavel Popescu, presedintele PNL Sector 48. Sebastian Burduja , liderul PNL Sector 1.Ultimele locuri eligibile la Camera Deputatilor, precum si locul 4 de la Senat vor fi negociate in cursul zilei de sambata, 17 octombrie. Candidaturile vor fi definitivate in urma unei sedinte programate duminica, 18 octombrie.