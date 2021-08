Discursurile lungi și plictisitoare îi trimit în lumea viselor și pe politicieni. Cele mai celebre cazuri

Se întâmplă și la „case mai mari”

Într-o astfel de situație a fost pus joi și ministrul Cercetării, Ciprian Teleman, când a ațipit de mai multe ori chiar la o conferință de presă, la Sibiu, unde a participat și europarlamentarul Dacian Cioloș.La sfârșitul conferinței, ministrul a fost întrebat dacă se simte bine și care este motivul pentru care a ațipit.„Recunosc că am ațipit! Sunt foarte obosit, deoarece am avut ieri o zi grea, iar în această dimineață m-am trezit de la ora 5”, a fost răspunsul dat de Ciprian Teleman.Adormitul politicienilor în timpul discursurilor nu este, însă, o noutate. Camerele de filmat l-au surprins în 2014 pe președintele de onoare al PSD Ion Iliescu , care adormise la doar 10 minute de la începerea discursului susținut de Klaus Iohannis la Parlament. Nu era, însă, prima dată când președintele de onoare al PSD adormea la un discurs. Fostul lider PSD a fost surprins că dormea şi în aprilie 2014, în timpul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni, la zece ani de când România se află în NATO.Tot dormind a fost surprins și fostul preşedinte al Senatului României şi al PNL Crin Antonescu . Acesta a aţipit în 2012, la mitingul USL de la Iaşi, chiar în timpul discursului premierului de la acea vreme, Victor Ponta . Momentul a fost unul nefericit pentru liderul PNL, întrucât se afla în prezidiu, pe un mic podium, în faţa a sute de persoane. Presa relata atunci că, după ce a aţipit, somnul fostului președinte al PNL a fost întrerupt după doar câteva secunde, de soneria unui telefon. Crin Antonescu s-a trezit un pic nedumerit, şi-a frecat un moment ochii cu degetele, s-a scărpinat în creştetul capului şi a luat o poziţie sobră, ca şi cum nimic nu s-a întâmplat.Și Dan Mihalache, fost şef al Cancelariei Prezidenţiale, a căzut în „capcana somnului”. În 2015 acesta ar fi adormit chiar la o vizită oficială în Serbia. Momentul a fost surprins de un membru al delegației sârbe, însă a fost contestat chiar de Dan Mihalache.„Văd că prezenţa mea la Cotroceni deranjează foarte tare de vreme ce o dată pe săptămână se inventează câte o ştire care să mă pună într-o lumină defavorabilă. Poza este o manipulare ordinară.E vorba despre un moment în care delegaţia română astepta terminarea convorbirilor tete-a-tete dintre preşedintii Nikolic si Iohannis, convorbiri care au durat mai mult de o oră. De altfel, cine se uită la poza vede foarte clar că fiecare membru al delegaţiei îşi vedea de treaba lui. Unii se uitau pe telefon, alţii citeau documente. Mi-aş fi dorit eu să aţipesc, dar nu am această capacitate, din păcate. Nu cred că partea sârbă se pretează la asemenea gesturi, mai degrabă e vorba de un binevoitor român“, spunea Mihalache.Discuțiile lungi și plictisitoare îi adorm și pe politicienii renumiți din afara țării. Spre exemplu, Hillary Clinton a adormit în timpul unui discurs susținut de Obama în 2012 . Ea stătea chiar în primul rând, alături de militanta pentru drepturile omului Aung San Suu Kyi când a adormit.O altă personalitate de prim rang, Lawrence Summers, preşedintele Consiliului Naţional Economic al SUA, a adormit chiar în timp ce superiorul său, preşedintele american Barack Obama , vorbea cu alţi economişti la o şedinţă ţinută în noiembrie 2010, la Casa Albă.Și actualul președinte american, Joe Biden , a fost surprins în 2011 adormind în timpul discursului susținut de președintele de atunci, Barack Obama, pe tema salvării economiei naționale.