Marcel Ciolacu: "De principiu, alegerile sunt in 2024. S-ar putea la sectorul 1 sa fie mai devreme". Ce spune despre votantii AUR

"Cum au castigat alegerile? Domnule, nu este transparenta in Romania! (...) Sectorul 1, am fost la toata lumea, cu imaginile, s-a vazut clar hotie, e clar ca lipsesc voturi. Au aparut si stampile noi. Asteptam ancheta. Eu am spus: "Daca a castigat domnul Tudorache sau oricine altcineva, cred ca nu poti sa mai ramai pe scaunul de primar daca tu ai pierdut alegerile". Haideti sa facem pasi, daca vreti, eu vi-i anunt. Pana la suspendare vi-i anunt. Asteptam raportul anchetei? Asteptam. Presupun ca nu desfiinteaza SIIJ-ul in doua saptamani sau pana la 1 august. Asteptam sa vedem pe doamna primar, ca doar nu o fi bolsevica sa ramana pe functie. A, nu-si da demisia? Categoric vom strange semnaturi pentru referendum pentru alegeri in sectorul 1", a declarat Marcel Ciolacu duminica seara, la Antena 3.Liderul PSD a afirmat ca este "normal" sa astepte raportul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie cu privire la alegerile pentru primaria sectorului 1."De principiu, alegerile sunt in 2024. S-ar putea la sectorul 1 sa fie mai devreme. Asteptam sa vedem daca doamna primar isi da demisia in cazul in care a pierdut alegerile. Nu-si da demisia, o sa incepem sa strangem semnaturi pentru referendum, categoric", a adaugat liderul PSD.Marcel Ciolacu a adaugat ca doreste sa vada decizia unui magistrat cu privire a rezultatele scrutinului pentru sectorul 1 inainte de a actiona in aceasta privinta."Vreau sa astept o decizie unui magistrat inainte de a declansa referendum in sectorul 1. Asta inseamna respect fata de statul de drept, a mai afirmat Ciolacu.Scandalul numararii voturilor de la Sectorul 1 a izbucnit dupa difuzarea unor imagini in care persoane despre care se afirma ca ar fi membri ai USR PLUS umblau la sacii cu voturi pentru Primaria Sectorului 1 al Capitalei.Fostul primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache a depus o plangere legata de rezultatul alegerilor si a reclamat comiterea unor infractiuni de catre Dan Barna , presedintele USR, procurorul Nicolae Sprancu - presedintele Biroului Electoral Sector 1 si Andrei Nicolescu, membru USR.Procurorul Sorin Iasinovschi de la Sectia Speciala pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) a dispus printr-o ordonanta de delegare ca Politia Bucuresti sa renumere toate voturile de la alegerile locale din Sectorul 1 din Bucuresti, castigate de Clotilde Armand (USR) in dauna lui Dan Tudorache (PSD), potrivit unui document consultat de G4Media.ro.Recent au aparut informatii conform carora Tudorache ar avea un avans in fata lui Clotilde Armand. Reprezentantii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au precizat joi ca ancheta in dosarul privind alegerile locale din Sectorul 1 nu a fost finalizata, termenul fiind prelungit pana la 1 august, la cererea Politiei Capitalei, care a invocat volumul mare de munca.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca doar o parte dintre votantii AUR au facut parte din bazinul electoral al PSD, el atragand atentia asupra faptului ca AUR a obtinut un scor electoral bun in zone in care traditional social-democratii nu se bucura se sustinere la alegeri."Sa stiti ca 28% din cei 8% care au votat cu AUR-ul au fost, in istoricul lor, odata, votanti PSD. Eu imi aduc aminte ca AUR-ul a castigat in diaspora, in Italia, alegerile, unde PSD nu a depasit pana acum 5%. Vedeti ca publicul AUR nu este neaparat publicul... Eu am vazut in schimb ca alte partide, care sunt acum pe la guvernare, le-am vazut scazand si crescand AUR", a declarat liderul PSD duminica seara, la Antena 3.Marcel Ciolacu a mentionat ca PSD a facut sondaje, dar si focus grupuri pentru a afla ce isi doreste electoratul roman de la partid , inclusiv atat timp cat acesta este in opozitie