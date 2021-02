UPDATE Ciolacu, catre Citu: Ati vorbit 10 minute, in acest timp ati imprumutat Romania cu 600.000 de euro, 1.000 de euro pe secunda

Ciolacu: Romania, in deriva

Ciolacu: Sporul de calculator, scos de 20 de ani

"Domnule premier , ati vorbit vreo 10 minute. In tot acest timp ati imprumutat Romania cu 600.000 de euro. 1.000 de euro pe secunda, bani furati din buzunarul fiecarui roman, pe care ii vor plati copiii si nepotii nostri. Domnule Citu, nu aveti bani sa le platiti salariile restante minerilor din Valea Jiului, desi in campanie ati gasit 2 miliarde doar pentru primarii PNL , mita electorala. Culmea, nu v-a folosit la nimic, pentru ca ati pierdut alegerile. Dati-le banii oamenilor urgent.Nu va mai bateti joc de ei, sunt banii munciti si meritati de catre mineri. Macar atat sa faceti, daca in rest nu aveti nicio viziune! De aceea, tot ce puteti face este sa veniti in fata Parlamentului cu un buget al austeritatii. Un buget al saraciei. Un buget care nu ofera nicio perspectiva de dezvoltare Romaniei", a spus Ciolacu la dezbaterea "Ora prim-ministrului", initiata de PSD.El a adaugat ca Romania "este astazi in deriva", pentru ca Guvernul a alocat cel mai mic pachet financiar din Uniunea Europeana pentru redresarea economiei si pentru lupta impotriva pandemiei."Pentru ca ati dat afara oameni competenti si v-ati angajat pilele de partid ! Pentru ca una ziceti, alta faceti! Asa nu se poate scoate tara din criza, domnule Citu! Iar acum, in loc sa veniti cu un buget care sa repare, dumneavoastra ati luat coasa in maini si v-ati apucat sa secerati veniturile romanilor. Nu va pasa ca energia este mai scumpa, ca mancarea este mai scumpa, ca medicamentele sunt mai scumpe.V-ati prezentat deja filosofia de viata: ca pe lumea asta nimic nu e gratis! Din pacate, ati dovedit ca nici sa mori nu e gratis. Ati taiat pana si de la ajutorul de inmormantare. Domnule Citu, stie tot poporul ca la dumneavoastra totul se reduce la bani. Pe care fie ii furati, fie ii imprumutati la dobanzi uriase. Dar pe lumea asta sunt si lucruri care pur si simplu nu se masoara in bani", a afirmat acesta.Ciolacu a sustinut ca premierul, "campionul absolut al urii", ii uraste pe bugetari, pe care ii ameninta acum cu taieri de venituri si cu concedieri si uraste mediul privat, pe care l-a mintit un an intreg ca il va ajuta."Recunoasteti ca nici nu ati citit legea salarizarii lege pe care vreti sa o schimbati! Daca ati fi citit-o, nu i-ati fi mintit pe romani ca exista sporuri de 85%. Cand ele sunt plafonate prin lege la 30%. N-ati fi mintit ca exista spor de calculator. Cand acesta este scos de 20 de ani. Singurul spor pe care l-ati scos a fost cel din prefecturi. Pe care tot dumneavoastra l-ati dat anul trecut. Domnule Citu, v-ati lepadat de programul de guvernare din prima zi de mandat! Ati taiat cu 11% bugetul Sanatatii si ati dat cel mai mic procent din PIB la Educatie din ultimii 30 de ani!", a mai spus acesta.Premierul Florin Citu i-a atacat luni, 22 februarie, in plenul Parlamentului, pe membrii Partidului Social Democrat (PSD) care l-au chemat pentru a da explicatii asupra bugetului, numindu-i slugile lui Liviu Dragnea si ale lui Darius Valcov. Seful Executivului este prezent luni, de la ora 17:00, in plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea PSD, pentru a oferi explicatii despre bugetul de stat pentru acest an. Dezbaterile politice au tema "Bugetul taierilor: moartea economica a Romaniei!".