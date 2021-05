Ciolacu, despre intalnirea cu Citu: "Nu ma deranja sa ma cheme nici la Vama Veche, ma duceam si acolo"

"Eu nu pot decat sa ma bucur ca pana la urma primul ministru si-a gasit timp sa stea de vorba si cu opozitia pe PNRR, dar si mai mult ma bucura faptul ca s-au hotarat sa vina cu el transparent si sa il prezinte in Parlament. Nu este nevoie de un vot, unele state au facut acest vot. (..) As vrea sa fiu foarte clar: acest plan nu e nici al puterii, nici al opozitiei, este al Romanei, statul roman si toata clasa politica trebuie sa aduca cat mai multi bani astfel incat nivelul de trai al romanilor sa creasca. Asta este logica", a declarat Marcel Ciolacu , miercuri seara, la Romania Tv.Acesta a mentionat ca PNRR este "un plan de reforma , nu pentru firmele cuiva, apropiate a celor de la putere sau firmele de consultanta ale altora"."Maine am hotarat - pentru ca nu este un plan politic, nu e al puterii sau al opozitiei - am hotarat sa mergem cu doi reprezentanti, respectiv cu domnul Jianu din partea IMM-urilor si cu domnul Dumitru Costin din partea sindicatelor. M-a invitat pe mine si cu cine considera PSD sa mearga la aceste discutii.Daca nici capitalul romanesc, firmele romanesti, cred ca cele mai afectate in pandemie, nu au gasit o parghie de dialog cu primul ministru, deci angajatorii, nici sindicatele nu au gasit aceasta parghie, respectiv sindicatele, sa aiba o discutie cu primul ministru, atunci o sa o inlesnim noi. O sa mai merg cu specialisti din PSD si nu in ultimul rand cu europarlamentarul Victor Negrescu care este si parghia intre partid si familia socialista europeana", a explicat Ciolacu.Ciolacu a afirmat ca ar fi mers la discutia cu premierul inclusiv la Vama Veche."Nu ma deranja sa ma cheme nici la Vama Veche, ma duceam si acolo. Daca domnul Citu se simte mai confortabil la Vama Veche ma duceam si acolo, eu nu am astfel de mandrii", a adaugat liderul PSD.Liderul PSD a precizat ca merge cu anumite solicitari, "cu mecanisme clare de implementare" in ceea ce priveste proiectele din PNRR.