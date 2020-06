Ciolacu, despre o eventuala numire a lui Niculae Badalau la Curtea de Conturi: Nu e functie politica. Il voi sustine ca parlamentar

Ziare.

Marcel Ciolacu a fost intrebat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa Comitetul Executiv al PSD daca partidul ii sustine de Niculae Badalau ca vicepresedinte la Curtea de Conturi si pe Lucian Iancu ca vicepresedinte la ANRE "Cred ca ar fi ilegal. Procedura este una pe lege , urmand propunerile noastre sa mearga la comisii, comisiile stabilesc, dau anumite avize, dar nu am nicio problema sa-l sustine si pe domnul Badalau si pe domnul Iancu", a declarat Marcel Ciolacu.Intrebat ce il recomanda pe Niculae Badalau pentru acea functie, liderul PSD a raspuns: "Eu il voi sustine pe domnul Badalau, ca si parlamentar, o sa-mi exprim votul, este dreptul meu, cum este si dreptul domnului Badalau de a se inscrie in aceasta competitie".Ciolacu a explicat ca CEX nu poate decide sustinerea lui Nicolae Badalau fiindca acest lucru ar fi fost ilegal."As incalca legea daca as lua o hotararea in CEX in ceea ce priveste functiile. Nu sunt functii politice. Orice functie politica se voteaza in CEX, functiile de la Curtea de Conturi de la ANRE nu sunt functii politice", a mentionat Ciolacu.