Ciolacu, despre revenirea lui Robert Negoita in PSD: "O sa iau o decizie cu toti colegii"

"Am avut discutii cu domnul primar Robert Negoita. Doreste sa revina in PSD. E o decizie pe care o sa o iau cu toti colegii. Eu personal mi-as dori ca domnul Negoita sa revina in partid. Noi am avut o discutie la Comitetul Regiunilor si am dat o scrisoare catre domnul Negoita sa reintre din partea socialistilor in Comitetul Regiunilor si a fost acceptat acest lucru. Intre oameni politici exista si anumite derapaje si suparari, dar cred ca interesul PSD va depasi aceste mici neintelegeri", a spus Ciolacu, la DC News.El a adaugat ca Robert Negoita "a avut anumite derapaje si anumite decizii gresite politic si chiar gresite colegial".