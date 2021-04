Marcel Ciolacu e convins ca PSD va castiga prezidentialele din 2024

"Deci undeva nu functioneaza si atuncea intri in teoria idiotului in care continui sa faci acelasi lucru dar astepti alt rezultat sau incerci sa schimbi lucrurile", afirma Ciolacu."Am deschis in interiorul partidului o discutie, trebuie sa incercam sa invatam din intamplarile din trecut si din greselile celorlalti. Si daca facem o analiza mai profund vedem ca toti cei care au candidat pentru cea mai inalta functie in statul roman din functia de presedinte al PSD-ului nu au reusit sa castige, in afara de domnul presedinte Ion Iliescu . Cunoastem cu totii istoria si cum a fost si cum s-a intrat in turul doi si cu cine. De acolo, se vor face 20 de ani cu toate aceste incercari", a afirmat Ciolacu intr-o emisiune difuzata sambata seara, la Digi 24.El s-a aratat convins ca PSD va avea succes la viitoarele alegeri prezidentiale. "Sunt convins ca in 2024 PSD din nou va da presedintele Romaniei daca vom continua aceasta linie de modernizare, de reforma a partidului si de castigare, din nou, a increderii populatiei", a declarat Ciolacu.El subliniaza ca este "foarte probabil" ca la acel scrutin candidatul PSD sa nu fie presedintele partidului, pe considerentul ca "nu poti sa ai dorinta de avea alt scor sau alt efect folosind aceeasi formula"."Deci undeva nu functioneaza si atunci intri in teoria idiotului in care continui sa faci acelasi lucru, dar astepti alt rezultat sau incerci sa schimbi lucrurile. Important este ca am luat decizia, importat este ca partidul este incantat de acest lucru, inclin foarte mult spre faptul ca presedintele partidului sa nu fie si candidatul. Radicalizezi in momentul in care esti presedintele unui partid, automat radicalizezi foarte mult", considera Ciolacu.El sustine ca si-ar dori sa fie "primul presedinte de partid care a castigat toate alegerile din 2024, inclusiv cele prezidentiale".Actualul presedinte al PSD considera ca predecesorul sau Ion Iliescu este cel datorita caruia exista democratia in Romania"Mut hulitul comunist Ion Iliescu a lasat aceasta tara sa o ia in directia de democratie ", spune Marcel Ciolacu.