Ciolacu estimeaza o taiere cu 25% a salariilor bugetarilor: "Doamna Turcan a facut aceste taieri si in 2010, cand era la PDL"

"Doamna Turcan (n.r.- ministrul Muncii, Raluca Turcan ) a facut aceste taieri si in 2010, cand era la PDL . Nu era ministrul Muncii. Era parlamentar si a votat taierile de 25%. Vor veni de maine calculele, in urma Memorandumului aprobat in Guvern, si veti vedea ca taierile se vor duce la 25%. Nu stiu sa faca altceva. Ei nu stiu cum sa echilibreze o economie, nu stiu cum sa creeze venituri, cum sa creeze consum si cum sa faca investitii", a afirmat Ciolacu, marti seara, intr-o emisiune la postul public de televiziune TVR 1.Liderul PSD a subliniat ca, in actualul context economic, solutia o reprezinta nu taierea salariilor, ci cresterea veniturilor la bugetul de stat."Trebuie sa iti creezi venituri. Unde sunt cei 100 de miliarde imprumutate de Citu? L-am intrebat de 100 de ori. Nu raspunde niciodata. Daca el nu isi creeaza venituri, de unde sa aiba bani? Daca el a inghetat totul, nu mai e nici consum, de unde sa vina venituri? Daca tu nu ai investitii... Ai venit cu bugetul in Parlament cu o intarziere de doua luni. Nu ai pornit nicio investitie noua", a adaugat presedintele social-democrat.In ultimele luni, Florin Citu , actual premier , declara ca nu va fi vorba de austeritate in sectorul bugetar, asa cum a fost ea definita in 2010 si nu se va ajunge la taieri de salarii sau pensii.