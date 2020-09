Ciolacu, despre legea care prevede majorarea pensiilor: "Cum poti sa spui ca e o aberatie economica o lege?"

"Cum poti sa spui ca e o aberatie economica o lege ? Parlamentul legifereaza, iar Guvernul pune in aplicare", a afirmat Ciolacu.Liderul PSD i-a dat replica, marti seara, premierului Ludovic Orban care a criticat adoptarea amendamentului adus de PSD la legea bugetului, catalogand decizia votata in legislativ drept "o aberatie economica"."Cum poti sa spui ca e o aberatie economica o lege? Parlamentul legifereaza, iar Guvernul pune in aplicare", a afirmat Marcel Ciolacu, intr-o emisiune la Antena 3.El a acuzat ca "platim cea mai mare dobanda din lume", sustinand ca niciun stat european nu plateste mai mult de 2% dobanzi pentru imprumuturile luate de Guvern."Ce ai cu amaratii de pensionari? Ce vrei de la ei? Au pedepsit copiii, urmeaza bugetarii, presupun, nu stiu sa conduca aceasta tara. (...) Daca ar trebui sa fie sincer (presedintele Klaus Iohannis - n.r.) ar spune ca nu poate sa tina acest guvern ", a adaugat liderul PSD.Acesta a precizat ca odata cu promulgarea legii de catre presedinte punctul de pensie ar urma sa fie majorat cu 40 la suta. Ciolacu a tinut sa mentioneze ca nu doar PSD, ci parlamentari din mai multe grupuri au sustinut modificarea."PSD-ul e minoritar in Parlament. Astazi au votat in Parlament membri de la toate grupurile, mai putin de PNL si USR ", a explicat el.Ciolacu a mai spus ca actualul Parlament va fi in functie pana pe 20 decembrie, aratand ca guvernantii "tehnic, nu au cum sa taraganeze pana pe 20 decembrie" aplicarea prevederii in baza careia ar fi majorate pensiile."O prezinta ca pe o pomana (majorarea punctului de pensie - n.r.), ceea ce nimeni, niciun stat democratic cu pretentii nu se poarta asa cu pensionarii. (...) Continua cu aceeasi placa, dom-le, daca dam pensiile se distruge Romania. Nu e adevarat", a mai afirmat Ciolacu.Liderul PSD a sustinut ca Guvernul poate da "maine dimineata o ordonanta prin care sa opreasca pensiile speciale", iar astfel Executivul ar avea fonduri pentru majorarea punctului pensiilor bazate pe contributivitate.Camera Deputatilor si Senatul au adoptat in plenul reunit de marti proiectele de lege care aproba rectificarea bugetara in forma care include amendamentul PSD ce prevede majorarea pensiilor cu 40%Premierul Ludovic Orban a afirmat ca rectificarea bugetara va fi atacata la CCR