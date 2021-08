Șeful PSD îi solicită președintelui Iohannis să îi ceară urgent demisia lui Florin Cîțu

"După ore bune în care speram la o #RomâniaNormală în politică şi la o retragere a premierului Florin Cîţu, solicit preşedintelui Klaus Iohannis să îi ceară urgent demisia şefului Executivului! O #RomâniaNormală nu poate fi construită cu un premier penal, chiar dacă este girat de Palatul Cotroceni!", susţine Marcel Ciolacu, miercuri seară, într-o postare pe Facebook El adaugă că PSD solicită "respectarea legilor în vigoare care interzic numirea ca ministru a celor condamnaţi penal"."Vorbim, domnule preşedinte şi dle Cîţu, de aceleaşi legi care au încheiat şi alte aspiraţii politice pentru fotoliul de la Palatul Victoria ! Românii aşteptă un semn de maturitate politică! Nu doar: Wow, şoc, explicaţii incomplete şi scuze...de adolescent întârziat! Atât am auzit astăzi de la premierul Florin Cîţu despre faptul că a stat 2 zile în închisoare", conchide Ciolacu.Premierul Florin Cîţu a precizat, întrebat dacă în trecut a fost închis două zile în SUA şi a plătit o amendă, că a făcut o greşeală în urmă cu 20 de ani, dar este interesant că informaţia apare de abia acum când are loc competiţia internă a PNL . Preşedintele PNL Ludovic Orban nu ştia despre faptul că Florin Cîţu a condus sub influenţa alcoolului în SUA, nefiind informat în acest sens de către premier, au precizat, miercuri, surse apropiate liderul liberalilor, pentru News.ro. Potrivit acestora, Orban nu doreşte ca acest episod să devină subiect în campania internă din partid ”Acum 20 de ani, a fost vorba de DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenţie, am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat Florin Cîţu, întrebat, miercuri, dacă a fost încarcerat două zile în SUA şi dacă a plătit o amendă pentru conducerea sub influenţa alcoolului.Răspunzând unei întrebări, prim-ministrul a precizat că el a condus maşina după ce a consumat alcool.”Eu am condus, a fost o greşeală, am condus, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând maşina, să merg un an de zile pe jos. Nu e un motiv pentru care să te mândreşti”, a mai afirmat Cîţu.Acesta a mai spus că a fost vorba despre o contravenţie.