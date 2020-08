Ciolacu: "In acest moment, PSD nu are 233 de voturi"

Marcel Ciolacu a declarat, luni, la iesirea din sala de plen in care ar fi trebuit sa se dea un vot asupra motiunii de cenzura, ca in mod "categoric" PSD va lua "o noua decizie politica" pe aceasta tema, decizie pe care partidul o va anunta. El a precizat ca in urmatoarele doua zile PSD va la o decizie si va "veni cu precizari"."In acest moment, PSD nu are 233 de voturi. Am incercat sa avem o majoritate. Nu s-a facut cvorumul. Eu va spun ca nu s-a votat motiunea de cenzura", a afirmat Ciolacu.El a adaugat ca PSD are dreptul constitutional de a depune o noua motiune de cenzura in urmatoarea sesiune parlamentara.