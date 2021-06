Ciolacu, optimist in legatura cu alegerile partiale din Romania. "Se va reconfirma faptul ca la Palatul Victoria se afla o coalitie a perdantilor"

"Azi e prima zi de campanie (pentru alegerile locale partiale din 27 iunie). Cele mai multe localitati la aceste alegeri partiale sunt in Dolj, respectiv cinci localitati. Categoric PSD a venit cu cea mai buna garnitura, cu oamenii cei mai gospodari din aceste localitati, care se ridica la nivelul asteptarilor cetatenilor din localitatile respective. Astept ziua de 27 iunie cand se va reconfirma faptul ca la Palatul Victoria se afla o coalitie a perdantilor, niste oameni nelegitimi care au ocupat Palatul Victoria doar pentru ca asa si-a dorit domnul presedinte Iohannis. Veti vedea ca PSD va castiga si aceste alegeri", a afirmat Ciolacu, la o conferinta de presa sustinuta la sediul PSD Dolj.El a precizat ca social-democratii vor face campanie door-to-door, pentru a nu fi acuzati ca raspandesc virusul SARS-CoV-2. "Azi, voi pleca impreuna cu toata echipa in localitatile din Dolj unde au loc alegeri locale. Vom face campanie door-to-door, sa nu fim acuzati ca raspandim noi virusul, un pariu pierdut de domnul Citu legat de vaccinare. Nimeni nu mai vorbeste despre vaccinare, despre promisiunea ca, in septembrie, 10,4 milioane de romani sa fie vaccinati. Noi ramanem consecventi, eu le recomand romanilor sa se vaccineze, dar incapacitatea lor organizatorica... Lumea nu ii mai crede, nu mai au incredere in ei", a sustinut liderul PSD. PNRR ). "Deoarece nu au vrut un dialog cu administratiile locale performante, s-a ajuns ca sa fim iarasi rusinea Europei. Eu o sa continui sa critic acest Plan National de Redresare si Rezilienta. Chiar vorbeam cu domnul senator Prioteasa, cat de mult ar fi insemnat pentru Dolj sa fi prins acele sume pentru irigatii cum au prins de altfel Polonia, Bulgaria, Ungaria. Am plecat la negocieri la Bruxelles cu Comisia cu o solicitare de 7 miliarde euro, au ajuns domnii Ghinea si Oros la 3,8 miliarde euro si s-au intors zero euro pentru agricultura romaneasca", a spus Ciolacu.Candidatii PSD pentru alegerile locale partiale sunt: Mihai Safta, 32 de ani, antreprenor, candidatul PSD pentru Primaria Sadova; Marin Gheorghe, economist, fost director de banca, pentru Primaria Filiasi; Cristi Nuta, inginer, consilier local, pentru Primaria Terpezita; Margarit Gheorghe, viceprimar, pentru Primaria Catane; Florian Carciu, viceprimar, pentru Primaria Ostroveni.