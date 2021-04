Marcel Ciolacu: Guvernantii ar face bine sa refaca PNRR. Romania risca sa piarda cele 30 de miliarde euro

"In loc sa crape de ingamfare si autosuficienta, guvernantii ar face bine sa puna capul in pamant de rusine si sa refaca urgent Planul National de Redresare si Rezilienta. Romania risca sa piarda cele 30 de miliarde de euro daca Barna, Ghinea si toti ceilalti puberi din Guvern mai continua mult sa confunde cerintele ferme ale Comisiei Europene cu protocoale lor de doi bani de la sedintele de terapie din coalitie", a scris Marcel Ciolacu vineri pe Facebook El a sugerat si masuri pe care sa le preia guvernanti pentru ca PNRR sa treaca de filtrul Comisiei Europene."De exemplu, daca vreti sa treceti vreodata de filtrul Comisiei, puneti mana si copiati masurile acestea:1. Bani in mana ajutoare pentru IMM-urile afectate de pandemie, nu imprumuturi cum propune Guvernul.2. Centre medicale aproape de cetateni, pentru cresterea accesului la serviciile de sanatate - o astfel de retea de centre medicale de proximitate ar fi accelerat semnificativ campania de vaccinare.3. Dezvoltare de sectii ATI suplimentare si formarea personalului medical, pentru cresterea capacitatii de raspuns a sistemului medical romanesc in cazul unor alte pandemii.4. Perfectionare profesionala continua pentru toti cetatenii, astfel incat sa isi poata gasi mai usor locuri de munca si pentru a oferi antreprenorilor forta de munca bine calificata.5. Fabrici de productie de alimente sanatoase in Romania - care sa proceseze produsele agricole autohtone si sa reduca importul urias de alimente de proasta calitate din afara.6. Tehnologii moderne si verzi in fabricile romanesti - pentru dezvoltarea industriei nationale si adaptarea la cerintele pentru protectia mediului", a mai precizat liderul PSD.Acesta a mai transmis Guvernului sa vina cu PNRR in Parlament."Si da, veniti cu Planul in Parlament! Singuri ati demonstrat ca nu puteti nimic! E timpul sa ascultati de opozitie , de autoritatile locale, de patronate, de sindicate, de mediul de afaceri sau de societatea civila! Exact cum v-a transmis si Comisia Europeana!", a conchis Ciolacu.