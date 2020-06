Ciolacu: PSD va depune o motiune impotriva Guvernului Orban

Ziare.

Marcel Ciolacu a declarat ca are 202 semnaturi asigurate pentru motiunea de cenzura impotriva guvernului si ca este nevoie de 233 pentru ca aceasta sa treaca."Este rusinos ca pe o perioada de pandemie si de criza, in timp ce tii romanii in case, pe spatele lor sa faci afaceri. Avem 202 semnaturi pentru motiune. E nevoie de 233 pentru demiterea guvernului. Asta este grupul PSD (202 persoane - n.r.), de aici incolo incepem negocierile. Pro Romania are 26 - 27. Speram sa avem un numar impresionant la aceasta motiune. In momentul cand se finalizeaza cu starea de alerta, vom veni cu un proiect economic pe care il vom prezenta presedintelui din partea celor care isi asuma caderea guvernului si cat mai rapid trecut in Parlament", a declarat Marcel Ciolacu, la TVR 1, marti seara.Intrebat daca va accepta sa fie propunerea celor care sustin caderea actualului Guvern, pentru functia de premier , Ciolacu a evitat sa dea un raspuns clar."O sa discutam in interior. Nu este o decizie doar a partidului. Haideti sa depunem motiunea, am anuntat ca o depunem, este o certitudine", a precizat Ciolacu.