Ciolacu pune presiune pe Clotilde Armand: "Vom sustine orice initiativa cetateneasca de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1"

"Am decis sa sustinem orice initiativa cetateneasca de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1. Repet, orice initiativa cetateneasca, nu politica. Doamna Clotilde Armand a demonstrat ca nu e in stare sa isi exercite atributiile de primar. Bataia de joc la adresa bucurestenilor trebuie sa inceteze mai repede decat mandatul de 4 ani al doamnei Clotilde Armand", a afirmat Marcel Ciolacu , intr-o conferinta de presa sustinuta marti dupa sedinta conducerii partidului.Reactia social-democratilor vine dupa problema ridicarii gunoiului in Sectorul 1, din cauza unor neintelegeri privind onorarea contractelor care au ajuns in instanta intre primaria de sector si compania Romprest. Clotilde Armand a solicitat prefectului Capitalei Alin Stoica sa declare stare de alerta in Sectorul 1 din cauza acestei probleme.Prefectul Capitalei Alin Stoica a avut o intalnire marti la sediul Institutiei Prefectului cu reprezentantii Romprest si ai Primariei Sectorului 1. Acesta a propus sa existe o solutie pentru a asigura continuitatea serviciilor de salubritate in sector, iar Romprest urmeaza sa dea un raspuns in acest sens in aceasta seara sau miercuri dimineata, a mai anuntat Stoica.Alin Stoica a precizat ca nu a fost luata inca o decizie cu privire la solicitarea Consliului Local pentru Situatii de Urgenta de a fi declarata starea de alerta in Sectorul 1, deoarece inca nu a primit toate datele necesare.El a adaugat ca inca nu a primit toate informatiile de la Garda de Mediu care sa transmita ce a identificat in legatura cu problema ridicarii gunoiului in sector.