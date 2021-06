Raspunsul liderului PSD fata de o posibila intrare in guvern alaturi de PNL. Ciolacu: "Cum se poate construi cu ei?"

Liderul PSD a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, daca PSD merge la guvernare cu PNL si a raspuns: "Am anuntat clar ca e exclus. Cu cine, cu Turcan la guvernare? Cu Orban, cu Citu? Cum se poate construi cu ei?".Ciolacu considera ca, "daca ai incalcat spiritul Constitutiei, daca ai furat dreptul castigatorului de a propune un prim-ministru (...) nu exista alta solutie decat anticipate"."Ei confunda statul roman cu interesele lor personale. Eu va raspund din punctul nostru de vedere, e exclusa o alianta cu PNL daca aceasta coalitie se rupe. Va aduceti aminte ca Iohannis spunea ca Parlamentul nu mai reflecta vointa populatiei? Asa e si acum, il anunt pe Iohannis", a mai afirmat liderul PSD.Premierul Florin Citu a afirmat, joi, la Timisoara, ca, in eventualitatea in care ar fi presedinte PNL, ar fi exclusa o guvernare PSD-PNL.