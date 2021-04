Ciolacu: S-a facut o presiune ca noi sa depunem motiunea de cenzura in aceasta perioada, cat era criza politica din interiorul coalitiei, galceava aia

"Nu am amanat nimic. Nu am anuntat. S-a facut o presiune ca noi sa depunem motiunea de cenzura in aceasta perioada, cat era criza politica din interiorul coalitiei, galceava aia. Eu nu fac planurile dupa USR , noi ne facem planurile dupa PSD. In aceasta sesiune parlamentara Partidul Social Democrat va depune o motiune de cenzura. Nu credeti ca s-au impacat sau ca acest guvern va functiona de maine... vedem cum functioneaza, mor oamenii pe capete", a afirmat Marcel Ciolacu , joi, la Antena 3.Liderul social-democrat nu a precizat daca motiunea de cenzura va fi depusa in luna mai sau in iunie, ultima luna a sesiunii parlamentare."Avem in aceste doua luni, lucram la motiunea de cenzura si o sa o depunem atunci cand vom avea cele mai multe sanse ca motiunea sa treaca. Este pentru prima oara dupa 30 de ani cand numai dupa patru luni de la instaurarea unui guvern se vorbeste de caderea Guvernului in mod real", a completat Ciolacu.El a catalogat actuala alianta politica aflata la guvernare drept "o coalitie a pierdantilor (perdantilor - n.r.)", sustinand ca "astia-s mai rai decat CDR-ul"."Tu, fiind perdant, nu ai nicio motivatie in fata romanilor care pana la urma nu te-au votat si nu te-au dorit in acel loc. Ei au niste interese, sunt trei guverne intr-unul singur, au interese total diferite. Este un chin intre PNL si USR-PLUS care e de vina si au niste lupte interne intre Citu si Orban, intre Ciolos si Barna si aceste lucruri se vad. Este o incoerenta in zona actului guvernamental. (...) Sunt fiecare cu jucaria lui fara sa informeze primul ministru", considera Ciolacu.