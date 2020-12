Marcel Ciolacu si Vasile Dincu s-au intalnit cu George Simion. De ochii lumii, cele doua parti s-au jignit vartos in ultimele zile

Tot vineri, Vasile Dincu sustinea ca nu are niciun fel de discutii cu AUR, potrivit gandul.ro "Nu avem niciun fel de discutie cu AUR. Nu credem in acest moment, nici nu intelegem foarte bine care este orientarea acestui partid , care este un partid contra sistem si care probabil ca se va raporta critic la toate partidele din mainstream-ul politic", declara Dincu."In primul rand, este normal sa ne cunoastem colegii din Parlament. (...) Ei sunt alesi pe circumscriptii si este normal sa aiba proiecte comune, cum si la Buzau este normal sa existe proiecte comune, transpartinice, proiecte pentru buzoieni. (...) Nu am avut nicio intalnire si nicio discutie cu nimeni din conducerea AUR pana in acest moment", a afirmat joi Ciolacu dupa sedinta Consiliului Politic National al PSD.Cu o zi inainte de intalnirea cu liderii PSD, si George Simion declara cu fermitate ca nu vrea sa aiba legatura cu PSD."PSD face gafe enorme, nu taxeaza deloc derapajele anticonstitutionale ale presedintelui. (...) Este un alt partid in siajul presedintelui", spunea Simion.Citeste si: Oficial al UDMR: "A doua zi de negocieri intre partide s-a incheiat. Nu am putut conveni asupra persoanei premierului"