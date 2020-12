Ciolacu: O sa intram in opozitie si vom avea cea mai dura opozitie pe care a avut-o pana acum PSD

"Noi nu am dorit sa participam la aceasta mascarada facuta la adresa voturilor romanilor, democratiei si a Constitutiei de catre presedintele Romaniei. PSD, cu toate ca a castigat alegerile, prin implicarea grosolana intr-o democratie de catre presedintele Romaniei, mai ales ca s-a si antepronuntat ce doreste si cum si-l doreste pe domnul Citu, dupa cum stim groparul economiei romanesti, in ultimul an de zile, o sa intram in Opozitie si vom avea cea mai dura opozitie pe care a avut-o pana acum PSD", a declarat, marti seara, la Antena 3, Marcel Ciolacu, dupa desemnarea lui Florin Citu in functia de prim-ministru.Ciolacu a precizat ca PSd va folosit "toate parghiile"."Vom folosi toate pargiile democratice sa aparam votul romanilor si sa-i ferim de acest dezastru care o sa urmeze in Romania (...) Astept sa vad adevarul cand va veni domnul Citu cu proiectul de buget si vom vedea, de fapt, proiectul austeritatii pentru anul 2021", a mai declarat liderul PSD.Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, la finalul consultarilor de la Palatul Cotroceni, cu partidele parlamentare, ca a decis sa-l desemneze pe Florin Citu pentru pozitia de prim-ministru. La randul sau, Florin Citu a afirmat ca vine cu o echipa de profesionisti, ca fiecare ministru va avea obiective, care vor fi monitorizate semestrial, asigurandu-l pe presedinte de un parteneriat transparent si onest.Citeste si: Klaus Iohannis a semnat decretul pentru desemnarea lui Florin Citu in functia de prim-ministru