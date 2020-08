Ciolacu: Sunt suficiente voturi ca motiunea de cenzura sa treaca si fara UDMR

Mai mult, Ciolacu nu a exclus depunerea unei alte motiune de cenzura din septembrie, pentru ca este o alta sesiune parlamentara, intrebat daca va fi o alta motiune in cazul in care cea de acum nu trece de Legislativ."In acest moment sunt suficiente voturi ca motiunea sa treaca. Avem discutii in continuare si cu UDMR, dar si fara UDMR avem suficiente voturi ca motiunea sa treaca", a declarat Marcel Ciolacu, intr-o conferinta de presa sustinuta joi, la finalul Consiliului Politic National al PSD.Chestionat daca PSD va depune o alta motiune de cenzura in septembrie, daca cea de acum nu trece, Ciolacu a raspuns: "Este posibil sa mai depun o motiune de cenzura deoarece este o alta sesiune parlamentara".Liderul social-democratilor a acuzat ca sunt date telefoanele parlamentarilor PSD pentru a ii convinge sa treaca la PNL sau sa nu voteze motiunea. Ciolacu a adaugat ca pana acum niciun presedinte al vreunei filiale a PSD nu a anuntat ca vreun ales al partidului si-a schimbat orientarea politica."Nu e niciun anunt de la niciun presedinte de organizatie, ca vreun parlamentar si-a schimbat orientarea politica. Avem informatii ca parlamentarii PSD sunt deja sunt sunati de celebrul domn secretar de stat Costel Barbu care iii invita pe parlamentari sa bea cafele. Il anunt ca nu va reusi pe ultima suta de metri sa fure parlamentari de la PSD", a completat Marcel Ciolacu.Intrebat ce isi propune PSD sa schimbe la guvernare, in cazul in care trece motiunea de cenzura, Marcel Ciolacu a replicat: "Tinand cont ca mai sunt 3 luni pana la alegeri, presedintele Romaniei sa inteleaga necesitatea unui guvern care sa organizeze impartial alegerile. Avem un nume de premier . Sunt ferm convins ca premierul pe care o sa il propune va avea si libertatea de a isi face lista de ministrii. Nu (intrebat daca a discutat la telefon cu presedintele Romaniei - n.r.)".Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca va fi un plen reunit al Camerei Deputatilor si Senatulului luni, 31 august, de la ora 14.00, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban.Guvernul a sesizat la CCR un conflict juridic de natura constitutionala intre Executiv si Parlament din cauza depunerii motiunii de cenzura in perioada vacantei parlamentare. Partile implicate in conflict trebuie sa transmita pana la 1 septembrie punctele de vedere, urmand ca CCR sa stabileasca o zi pentru sedinta in care vor fi sustinute opiniile.