Ciolacu: "Toata lumea credea ca Unifarm cumpara si distribuie la spitale sau familiilor vulnerabile"

"Toata lumea credea ca Unifarm cumpara si distribuie la spitale sau familiilor vulnerabile. Dimpotriva, ei cumparau la niste preturi, dupa cum se vede, astronomice, apoi trimiteau facturile sa le plateasca Consiliile Judetene. 90% din presedintii de Consilii Judetene au refuzat sa cumpere masti si combinezoane de la Unifarm pentru ca erau preturile mult prea mari", a declarat, marti seara, la TVR 1, Marcel Ciolacu.Acesta a explicat care a fost schema de achizitie directa de la Unifarm si a subliniat ca s-a renuntat la achizitiile directe mai ales la presiunea mass - media."Ei au venit si au schimbat toti managerii de spital. Pe urma, au venit cu starea de alerta, noi am facut un amendament, astfel incat managerii de spitale sa nu mai fie in subordinea ministerului. Era clar ceva organizat, o infractiune bine pusa la punct si cu un lant bine definit. Nu e suficient ca faci importuri si descatusezi pentru spagi, trebuia undeva si descarcata aceasta marfa. Cu adevarat aceasta smecherie de a face achizitie directa sub masca unei pandemii, a fost de fapt un furt organizat. Pana la proba contrarie, exista anumite cerinte ale politicului, respectiv toti managerii sa fie numiti de ministru si toti sa cumpere de la Unifarm. De ce tocmai de la Unifarm? Sa aflam astazi ca era vorba de o spaga de 800 de milioane? Au renuntat la achizitiile directe la presiunea politica si mai ales la presiunea media. Deja erau prea multe cazuri in spatiul public, ca sunt lucruri necurate, pentru ca ei sa continue", a mai declarat Ciolacu.Presedintele PSD mai spune ca toate combinezoanele cumparate din Turcia "sunt aceeasi masura, sunt pentru oameni scunzi".Marcel Ciolacu a mai precizat ca, de saptamana viitoare, va functiona la Parlament o comisie care va analiza aceste achizitii directe. Liderul social - democrat a adaugat ca nu se stie deocamdata cine va conduce aceasta comisie.Directorul general al Unifarm, Eugen Adrian Ionel, este cercetat sub control judiciar de catre DNA, pentru mai multe infractiuni, intre care luare de mita si abuz in serviciu, dupa ce ar fi pretins 760.000 de euro de la un intermediar care reprezenta o firma, pentru atribuirea unui contract de achizitie de echipamente de protectie impotriva coronavirusului.O transa de un milion de masti nu a fost conforma, creand un prejudiciu de 2,3 milioane de lei pentru Unifarm.Totodata, procurorii sustin ca Eugen Adrian Ionel a dobandit nelegal calitatea de director general al Unifarm, in 2016.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a anuntat, marti, ca, dupa ce DNA a anuntat plasarea sub control judiciar a directorului Unifarm, a solicitat intrunirea de urgenta al Consiliului de Administratie al Unifarm pentru a lua "deciziile" cu privire la acesta."Astept aceasta reactie a Consiliului de Administratie si voi semna si ordinele", a declarat Tataru.