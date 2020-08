Ciolacu va cere excluderea din partid a celor trei colegi ''imbolnaviti'': "Nu e niciunul bolnav"

Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca a luat legatura cu colegii sai care au invocat probleme legate de noul coronavirus, Ciolacu, sef al Camerei Deputatilor, a spus: "Care colegi? Cei trei imbolnaviti? Domnul Potor, domnul Radulescu si doamna Carmen Dan . Daca tot fortam asa lucrurile, am sa propun Comitetului Politic National excluderea celor trei fosti colegi ai mei. (...) Nu e niciunul bolnav".Ciolacu a mai spus ca in cazul in care nu este cvorum de sedinta in urma apelului nominal, votul si dezbaterea la motiunea de cenzura vor fi reprogramate."Ca sa lamurim de ce a fost nevoie de apel nominal, ca am tot vazut aceasta discutie aprinsa: deoarece este sesiune extraordinara, Biroul permanent reunit are atributul de a convoca sesiune extraordinara. Atributul ordinii de zi este al plenului reunit. Cand am deschis sedinta, au fost prezenti 170 si atunci este nevoie de apel nominal, sa avem prezenta pentru a aproba ordinea de zi", a mentionat el.