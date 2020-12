Liderul PSD anunta ca va vota impotriva desfiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie

"Categoric vom vota impotriva pentru ca nu poti sa treci peste o decizie a specialistilor. Daca specialistii ar fi spus ca nu este bine ... noi am vazut cum a functionat Justitia fara aceasta sectie. Din punctul meu de vedere, nu a functionat cum ar trebui sa functioneze intr-un stat democratic, dar e o democratie tanara in Romania. S-a infiintat aceasta sectie si de atunci nu o lasam sa functioneze. Nici un ministru al Justitiei nu a lasat-o sa functioneze la capacitatea ei. Haideti sa o lasam sa functioneze si apoi tragem concluziile. (...) Eu o sa rog colegii mei, ca si decizie politica, sa votam impotriva desfiintarii sectiei", a spus Ciolacu, duminica seara, la Antena 3, intrebat cum va vota PSD avand in vedere ca partidele din coalitia de centru-dreapta au convenit desfiintarea sectiei speciale.El a adaugat ca atat Consiliul Superior al Magistraturii, cat si Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis ca cel mai bine este sa nu se desfiinteze aceasta sectie.Partidele din alianta de dreapta, care negociaza viitoarea guvernare, ar fi decis duminica, 20 decembrie, conform unor surse politice citate de Digi 24, desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.