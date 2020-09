Ciolos despre accidentul ministrului Transporturilor: "Ca demnitar, nu am cerut niciodata vreunui ofiter SPP sa incalce legile"

"Am fost demnitar si eu cunosc profesionalismul celor de la SPP, care au exact, prin profilul activitatii lor, responsabilitatea de a asigura siguranta si integritatea demnitarilor pe care ii au in responsabilitate, pe care ii protejeaza. In mod normal, un ofiter SPP, pentru ca acolo a fost soferul si a fost un ofiter SPP, comandantul de dispozitiv, are ca obiectiv sa duca demnitarul in siguranta la destinatie. Nu am fost in masina, nu stiu ce s-a intamplat. Eu, pot sa va spun, ca demnitar nu am cerut niciodata vreunui ofiter sau angajat de la SPP sa incalce legile, sa ma duca mai repede cu orice risc", a afirmat Dacian Ciolos.Acesta a subliniat ca angajatii SPP sunt cei care evalueaza riscurile cel mai bine, ei sunt cei care iau deciziile, si nu demnitarul."Inca o data, nu stiu ce s-a intamplat in masina, nu sunt eu in masura sa comentez, pot insa sa va spun ca responsabilitatea de transport e a SPP-ului si am toata increderea ca cei de la SPP stiu foarte bine care e responsabilitatea lor. Inca o data, nu vreau sa fiu purtatorul de cuvant nici al domnului Bode, nici al SPP-ului. Acolo lucrurile trebuiesc clarificate. Dar nu, un demnitar nu are dreptul si nu trebuie sa se amestece in felul in care cei care sunt angajati sa-i asigure protectia si paza isi fac treaba", a conchis Dacian Ciolos.Autovehiculul in care se afla ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost implicat duminica trecuta intr-un accident rutier pe DN7, in zona localitatii Draganul, din judetul Arges. Din primele cercetari, autoturismul in care se afla ministrul a intrat pe contrasens si a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. In urma evenimentului rutier, au fost raniti soferul masinii care circula regulamentar si o pasagera, ambii de cetatenie poloneza.Conform unor imagini filmate de un motociclist aflat in trafic, masina in care se afla Bode, avand semnalele acustice si luminoase pornite, a intrat pe contrasens si a depasit o coloana de masini, desi avea interzis, fiind linie continua. La scurt timp, masina s-a ciocnit cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus si s-a oprit intr-un gard.Parchetul Militar a preluat acest dosar, deoarece soferul care conducea masina in care se afla ministrul Bode este angajat al Serviciului de Protectie si Paza.Ministrul Transporturilor a afirmat, vineri, ca regreta "incidentul", sustinand ca in acel moment se odihnea, nefiind preocupat de modul in care conduce soferul sau, angajat al SPP.