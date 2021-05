Dacian Ciolos: Nu a existat nicio recuzare, nicio refuzare, nicio respingere a PNRR, pentru ca nu a fost depus formal

"Nu a existat nicio recuzare, nicio refuzare, nicio respingere a Planului, pur si simplu pentru ca el nu a fost depus formal. Acum va fi depus. Au fost contacte cu Comisia Europeana. Romania este un stat al Uniunii Europene. Cu Comisia Europeana se negociaza, asa cum negociaza fiecare stat membru. Si atunci, intr-o negociere sigur ca iti informezi partenerul. Comisia Europeana a spus: uite ce asteptam de la planurile astea, ca sa corespunda. Si Comisia Europeana aplica o legislatie decisa de Parlamentul European si de Consiliul statelor membre. Comisia Europeana nu face de capul ei. Exista un regulament european, o legislatie care spune cum trebuie sa arate, in mare, aceste planuri", a declarat Dacian Ciolos, in cadrul unei conferinte de presa.Potrivit acestuia, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea , a trimis de mai multe ori parti din PNRR, in consultare si a avut multe discutii cu cei de la Comisia Europeana, la fel procedand si premierul Florin Citu si unii ministri Ciolos a adaugat ca responsabilitatea pentru PNRR nu ii apartine lui Cristian Ghinea, ci intregului Guvern."Acum se definitiveaza planul, dupa toate aceste schimburi de informatii si ajustari. Acum el va fi depus si nu doar de domnul ministru Ghinea. Responsabilitatea nu e doar a domnului ministru Ghinea, ci a intregului Guvern, pentru ca dansul nu are niciun proiect al lui, pe care-l va gestiona el, ca ministru. Dansul are proiecte de la educatie, de la sanatate, de la infrastructura, de la munca, de la agricultura si asa mai departe. Deci dansul e un integrator, de fapt. Si, deci, daca e o problema cu programul, e o responsabilitate a intregului guvern ", a afirmat copresedintele USR-PLUS Dacian Ciolos a precizat ca Romania urmeaza sa depuna acest plan in urmatoarele zile, pana la sfarsitul lunii, la Comisia Europeana.