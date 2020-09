Ciprian Ciucu, noul primar al Sectorului 6, atrage atentia directorilor: "Sa nu semneze cumva pentru lucrari fictive, supraevaluate sau neconforme"

"Inteleg ca in Primaria Sectorului 6 este agitatie mare pentru a se plati rapid lucrarile scumpe contractate pe bani multi in ultima perioada.Ii avertizez pe directorii care vor semna pentru aceste plati sa fie foarte atenti ce semneaza, sa nu semneze cumva pentru lucrari fictive, supraevaluate sau neconforme! Auditul nu va putea fi evitat, este pacat sa riste aiurea. Auditul se va face in teren, incepand cu platile din ultima perioada", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook