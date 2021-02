Premierul Florin Citu: "PSD vrea sa ne scoata din UE". Care este impactul amendamentelor propuse de social-democrati

"Am primit lista amendamentelor cele care au fost facute publice de cei de la PSD, impactul bugetar este de aproape 600 suta din PIB. Deci asta inseamna sa mergem cu deficitul la 13% din PIB aproape. M-am uitat la sursa de finantare si fara niciun fel de surpriza vedem exact ce vrea sa faca PSD cu Romania, vrea sa o scoata din Uniunea Europeana pentru ca sursa de finantare reprezinta contributia Romaniei la UE . Pentru cei care nu stiu, la Ministerul Finantelor actiuni generale platim contributia la UE. De acolo vrea PSD sa ia banii, sa ne lase fara contributie la Uniunea Europeana ca sa ne scoata din Uniunea Europeana. Astea sunt amendamentele PSD", a declarat, luni, Florin Citu.Deputatul Sorin Grindeanu a afirmat duminica, intr-o conferinta de presa, ca PSD va aduce amendamente Legii Bugetului de Stat. Printre acestea se numara alocarea de fonduri pentru infiintarea a 200 de centre medicale comunitare si a 50 de centre de asistenta medicala de specialitate pe care PSD le-a promis in campania electorala, fonduri pentru reabilitarea scolilor si pentru realizarea unei infrastructuri pentru invatamantul online, pentru agricultura, economie, programul Start Up Nation si un program start up pentru studenti, pentru programele Rabla dar si alocarea a 400 de euro la nasterea fiecarui copil.