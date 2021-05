Citu, despre alegerile privind presedintele PNL: Dupa ce se da startul congresului cred ca vom vedea mai multi candidati

"Duminica, PNL da startul congresului. (...) Dupa ce se da startul, cred ca atunci vom vedea mai multi candidati si este bine. Competitia este buna, mai ales pentru liberali. Competitia este chintesenta liberalismului. (...) Eu zic ca toti candidatii, toti cei care doresc sa participe in momentul in care vor avea un calendar clar al congresului vor sti exact ce sa faca si vom vedea mai multe persoane care isi vor anunta candidatura", a afirmat Citu la B1Tv. Intrebat daca presedintele PNL, Ludovic Orban , a "furat" startul anuntandu-si candidatura pentru un nou mandat, el a raspuns: "Este normal. Este presedintele partidului. Este normal sa-si doreasca sa continue. Eu am candidat in echipa domniei sale in 2017. L-am sustinut. Deci nu avem nicio problema aici".Despre declaratia lui Ludovic Orban ca si-l doreste in echipa sa, Florin Citu a sustinut ca este vorba despre o apreciere a muncii sale ca premier . El a reiterat ca sustinerea primarului Clujului, Emil Boc, il onoreaza si il responsabilizeaza "Ma bucura ca domnul Boc ma apreciaza, ca domnul Ludovic Orban ma apreciaza. Este foarte bine sa fii apreciat de presedintele partidului, de un fost presedinte al partidului", a spus premierul.Chestionat si daca nu crede ca este o necesitate candidatura sa pentru a nu mai exista o separare intre functia de premier si cea de presedinte de partid , el a raspuns: "Am auzit discutia. Nu stiu. In acest moment lucrurile functioneaza asa cum functioneaza. Avem o coalitie puternica, ce se concentreaza in acest moment pe PNRR. Acesta este obiectivul nostru pe termen scurt. Sunt lupte interne si la PNL, sa le spunem competitii, si la PNL si la USR , vor fi cu competitie, dar ce le pot garanta romanilor este ca guvernarea va continua si va continua bine in perioada urmatoare".El a afirmat ca nu a participat la ziua PNL deoarece a avut o zi plina cu PNRR si o intalnire cu prefectii."Cred ca nu a fost voce mai liberala in PNL decat mine si voi promova in continuare PNL si liberalismul. Cateodata chiar nu poti sa ajungi la toate evenimentele. Nu cred ca este nevoie de asa ceva. Nu cred ca este o persoana care sa nu ma identifice cu un liberal convins. Nu trebuie sa merg in toate vizitele", a sustinut Citu.