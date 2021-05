Citu anunta un record in ceea ce priveste numarul zilnic de vaccinari anti-COVID. "Multumesc romanilor pentru ca impreuna am trecut printr-un an dificil, impreuna ne-am vaccinat"

"Vreau sa le multumesc romanilor pentru ca impreuna am trecut printr-un an dificil, impreuna am purtat masca, impreuna am pastrat distantarea sociala, impreuna ne-am vaccinat, vreau sa le multumesc ca au inteles ca avem o campanie de vaccinare care continua si astazi avem un numar record de persoane vaccinate, 120.000 de persoane vaccinate.Campania continua, romanii au inteles ca singura solutie de iesire din pandemie o reprezinta vaccinarea", a afirmat Florin Citu sambata seara, la intrarea la spectacolul "Dineu cu prosti", de la Teatrul National.El s-a aratat "fericit" sa se afle la spectacolul-pilot care are loc la Teatrul National, aratand ca acesta este "un pas important pe care Romania il face" catre revenirea la normalitate si subliniind ca acest pas este facut "datorita romanilor".Premierul a explicat ca specialistii au fost cei care au recomandat ca sala sa nu fie ocupata suta la suta si sa se poarte masca de protectie.