Citu ezita cand e vorba de candidatura la sefia PNL: Sa se anunte congresul si vom vedea

"Va trebui sa fie congres la PN L, pentru ca au fost alegeri si e si statutul PNL care spune ca dupa alegeri trebuie sa fie un congres. Sa se anunte congresul si vom vedea ce facem atunci. Eu imi fac treaba la Guvern pentru romani, avem rezultate foarte bune. Masurile pe care le-am luat anul trecut au dat rezultate, masurile pe care le-am luat anul acesta dau rezultate, avem cea mai mare crestere a economiei", a declarat Citu la Digi 24.Intrebat daca e un discurs de candidat, Citu a raspuns: "Nu e discurs, asta e adevarul. Ceea ce am facut si facem in aceasta perioada facem in timp ce suntem sub asalt din partea socialistilor, sunt si cateva extreme si tot am reusit". Surse liberale au precizat pentru Ziare.com c a inca un lider liberal intentioneaza sa candideze la Congresul care ar urma sa aiba loc in toamna, pentru una dintre pozitiile de varf din PNL.Mai exact: este vorba despre presedintele PNL Giurgiu, Dan Motreanu , vicepresedintele Comisiei pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara (ENVI) din Parlamentul European, care beneficiaza de multa sustinere in partid , eurodeputatul fiind si unul dintre liderii cei mai vocali in ultima perioada in partid, mai ales in contextul PNRR.Pentru sefia Partidului National Liberal (PNL) si-a anunsat oficial candidatura doar actualul lider al partidului, Ludovic Orban . Acesta a precizat recent ca 36 de organizatii judetene PNL au votat pentru sustinerea candidaturii sale la un nou mandat de presedinte al partidului."Un numar de 36 organizatii au votat in birourile judetene sustinerea candidaturii mele. Nu am vrut sa spun, nu am fortat. E o chestiune normala, fireasca sa ai alegeri in partid, pentru ca democratie inseamna si democratie in interiorul partidului si in mod clar vom face congres anul acesta", a spus presedintele PNL.Insa, desi nu a anuntat public ca va candida la sefia Partidului National Liberal (PNL) la Congresul din toamna, si premierul Florin Citu pare ca isi pregateste terenul pentru o astfel de decizie, indreptandu-si atentia chiar catre grupul anti-Orban din partid.Asa cum Ziare.com a scris zilele trecute, dupa intalnirea pe care seful Executivului a avut-o luna trecuta cu liderii liberali de la Cluj, in echipa Secretariatului General al Guvernului a aparut si Tudor Rares Cataniciu despre care presa scrie ca este un apropiat al lui Mircea Abrudean, fost prefect al Clujului, actual secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.