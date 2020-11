Citu cere procurorului general anchetarea tuturor declaratiilor facute de PSD de la inceputul declararii starii de urgenta pana astazi. "Au instigat la nesupunere"

"Solicit procurorului general anchetarea tuturor declaratiilor facute de catre conducerea PSD de la inceputul declararii starii de urgenta si pana astazi. Aceste declaratii au instigat la nesupunere si la subminarea autoritatii statului si au adus costuri imense pentru economie!", a declarat Citu.Ministrul s-a referit la declaratiile facute de conducerea PSD privind banii alocati pentru Sanatate. "In 2020 banii alocati pentru Sanatate reprezinta 33% din PIB, este cea mai mare suma alocata acestui capitol din 2014 pana astazi", a mai afirmat Citu.El a precizat ca scopul rectificarii bugetare este ca sanatatea, asistenta sociala, educatia sa aiba banii necesari pentru finalul acestui an."Rectificarea bugetara o facem pentru a ne asigura ca sanatatea, asistenta sociala, educatia au banii necesari pentru finalul acestui an. Rectificarea are si rolul de a asigura finantarea pentru continuarea investitiilor, care in acest an sunt estimate la 55 de miliarde de lei, cea mai mare suma investita de la bugetul de stat in ultimii 10 ani. Dupa 10 ani, investitiile sunt la 35,4 miliarde de lei, mai mult decat s-a investit in tot anul 2016, 2017 sau chiar 2018", a sustinut ministrul Finantelor, precizand ca pentru rectificarea bugetara a fost luata in calcul o scadere a economiei de 4,2 puncte procentuale.Citeste si: Florin Citu, despre pensii: Nu am un procent pe care sa il pot avansa, dar vor creste in fiecare an in urmatoarea perioada