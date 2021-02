VIDEO UPDATE Florin Citu: Cine ma contesta pe mine: Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, Paul Stanescu - slugile lui Liviu Dragnea si Darius Valcov

Citu, catre PSD: Va e frica ca sinecuristii pe care ii aveti in functii nu vor ramane

"De fiecare data cand sunt invitat in Parlamentul Romaniei si este respectata procedura, vin si raspund. In acelasi timp, romanii ar trebui sa stie ca aceasta invitatie din partea grupului PSD nu are nicio legatura cu bugetul Romaniei. Ei m-au invitat aici sa vada cat rezist eu la injuraturile lor. Eu va spun ca acest prim-ministru rezista.In acelasi timp, sa vedem cine ma contesta pe mine, cin sunt cei care ma contesta: conducerea PSD, Marcel Ciolacu Paul Stanescu - acestia sunt cei care ma contesta pe mine. Toti, slugiile lui Liviu Dragnea si Darius Valcov. Toti au facut si fac acelasi lucru, ce le-au spus acesti oameni. Au fost si raman slugile celor doi", a declarat Florin Citu in Parlament.Orban, catre membrii PSD care impiedica discursul lui Citu: "Sa lasati aceasta circoteca ieftina".Premierul Citu si-a continuat discursul."Sa ii luam pe rand. Sorin Grindeanu, premierul OUG 13, cel care a scos zeci de mii de romani in strada, cel care tremura cand s-a dus presedintele si nu l-a ascultat, l-a ascultat pe Liviu Dragnea. A facut un lucru inedit in politica - a fost dat jos din Guvern de propriul partid si s-a tinut de scaun si a vrut sa ramana acolo, impotriva propriului partid. Iar PSD s-a obisnuit cu asta si a urmat premierul Mihai Tudose care isi lua banii in plic.Marii ganditori economici Marcel Ciolacu si Paul Stanescu, ei isi permit sa vina cu amendamente la bugetul Romaniei, care insumate fac 6% din PIB. Propun sa nu mai platim la CE contributia. De acolo vor sa ia ei banii, de la contributia la CE. Nu voi permite PSD sa interfereze.In acelasi timp, anul acesta avem un buget echilibrat, un buget credibil, primul buget dupa 30 de ani recunosc acest lucru si de Consiliul Fiscal si de agentiile internationale. Un buget al investitiilor si aceiasi oameni ne spuneau ca vom distruge Romania, anul trecut. Ei bine, nu, v-am demonstrat cum se face economie. Vad ca va place sa decupati. (...) Va e frica ca sinecuristii pe care ii aveti in functii nu vor ramane", a afirmat Citu.Seful Executivului este prezent luni, de la ora 17:00, in plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea PSD, pentru a oferi explicatii despre bugetul de stat pentru acest an. Dezbaterile politice au tema "Bugetul taierilor: moartea economica a Romaniei!".