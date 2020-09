Ministrul Finantelor: "Marcel Ciolacu a recunoscut ca trebuia sa luam un imprumut de cel putin 2 miliarde euro de la FMI"

"Minte"

"Aseara, la o televiziune a PSD, Marcel Ciolacu a recunoscut ca trebuia sa luam un imprumut de cel putin 2 miliarde euro de la FMI!. Mai clar: PSD ar fi luat un imprumut de la FMI daca era la guvernare. Va dati seama ce ticalosi?V-am prezentat documentul care arata clar ca PSD a negociat cu FMI reesalonarea si reducerea unor cheltuieli bugetare (pensii, salarii, ajutoare sociale)".Citu sustine ca Marcel Ciolacu minte si ascunde faptul ca toate imprumuturile de la FMI sunt legate de o reducere a cheltuielilor bugetare, in special cele cu salarii si pensii. "Ca sa vedeti cat de cinici sunt acesti socialisti. Nu voi permite asa ceva", a mai scris ministrul in postarea de pe pagina sa de Facebook."Tot Marcel Ciolacu minte si nu spune ca banii de la FMI merg direct la BNR si sunt pentru a rezolva probleme ale balantei de plati, nu pentru a acoperi cheltuieli de la buget (de aceea FMI cere reducerea cheltuielilor bugetare pentru ca banii de la ei nu pot ajuta la finantarea deficitului.). Aici poate sunt prea rau cand spun ca minte. Ciolacu nu are cum sa stie aceste detalii pentru ca asta ar insemna sa fi citit si inteles (imposibil partea asta) cum functioneaza FMI", mai scrie ministrul.Citu mai spune ca Marcel Ciolacu ar minti "in cel mai josnic mod" si nu spune ca nicio tara membra a UE nu a luat bani de la FMI in aceasta perioada. "La FMI mergi cand nu au incredere investitorii in tine. Singurele tari, ca sa vedeti cu cine se compara socialistul, sunt: Kosovo, Muntenegru, Bosnia-Hertegovina, Macedonia de Nord, Moldova si Abania. Acolo vrea socialiistul de Marcel Ciolacu sa duca Romania. Alaturi de aceste tari.Nu voi permite niciodata asa ceva. Acest guvern a gestionat foarte bine aceasta criza dubla, de santatate si economica iar economia raspunde pozitiv. Suntem transparenti in relatia cu toate institutiile internationale private si publice, cu agentiile de rating si partenerii nostri de la CE".Ministrul considera ca singurul pericol pentru stabilitatea economiei ramane majoritatatea nociva din Parlamentul Romaniei. "Mai este putin si scapam de PSD si din Parlament si Romania poate sa se dezvolte".