Disputa noua intre Citu si Voiculescu, despre plata personalului medical: "Ministerul Sanatatii a intarziat nepermis de mult"

"Am cerut ieri (luni -n.r.) domnului Gheorghita o informare pe aceasta tema. A trimis ieri o notificare catre Ministerul Sanatatii. Ministerul Sanatatii a spus ca se va face plata in urmatoarele zile. Da, e adevarat ca a intarziat nepermis de mult", a declarat Florin Citu, intrebat marti la Craiova despre faptul ca medicii si asistentele din centrele de vaccinare au avertizat ca nu vor mai lucra de la 1 aprilie deoarece nu au fost platiti.Dupa o serie de acuzatii venite din partea coordonatorului campaniei nationale de vaccinare, doctorul Valeriu Gheorghita, care a precizat ca medicii din centrele de vaccinare nu au fost platiti in ultimele doua luni , Ministerul Sanatatii a anuntat ca doctorii si asistentii medicali care fac imunizare anti-COVID vor fi platiti incepand cu saptamana viitoare."Nu poti face plati daca nu ai buget aprobat", arata oficiali din Ministerul Sanatatii.