Citu, despre proiectul privind desfiintarea SIIJ: "As prefera ca varianta care trece in Parlament sa fie cat mai aproape de ce am aprobat in sedinta de Guvern"

Forma finala a proiectului de lege

"Noi am aprobat o varianta in Guvern si ca de fiecare data eu as prefera ca varianta care trece in Parlamentul Romaniei sa fie cat mai aproape de ce am aprobat noi in sedinta de guvern . Maine inteleg ca sunt mai multe dezbateri si la Senat si vom vedea care sunt concluziile. Semnalele pe care le am sunt ca va trece proiectul de lege si in Parlamentul Romaniei cat mai aproape de ceea ce a fost aprobat in sedinta de Guvern. Dar vom vedea maine dupa dezbaterile din comisii", a afirmat Florin Citu, la finalul reuniunii de miercuri a Executivului. Ludovic Orban a afirmat, intrebat daca PNL sustine varianta UDMR ca magistratii sa nu poata fi trimisi in judecata fara a exista in prealabil avizul CSM, ca nu are studii juridice, insa liberalii sustin desfiintarea Sectiei de Investigarea Infractiunilor in Justitie si grupul de lucru de la nivelul coalitiei va veni cu forma finala a proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ."Da, am avut o discutie la nivelul coalitiei. A ramas sa se intruneasca grupul de lucru care e desemnat pentru a stabili forma finala a proiectului de lege", a afirmat Ludovic Orban , intrebat miercuri la Parlament despre propunerea legislativa care va fi discutata joi in comisia juridica.Chestionat daca PNL ar fi de acord ca inaintea de trimiterea in judecata a unui magistrat sa fie obligatoriu un aviz din partea CSM, Orban a raspuns: "Nu am studii juridice. Noi sustinem desfiintarea Sectiei speciale. De altfel este un angajament pe care ni l-am luat ca si coalitie. In ceea ce priveste modalitatile tehnice legate de masurile care se iau dupa desfiintarea Sectiei speciale, acesta subiect ar trebui discutat de specialistii formatiunilor politice. In cadrul coalitiei am avut discutia privitoare la forma proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei speciale. Grupul de lucru va veni cu solutia privitoare la forma finala a proiectului de lege. Sunt destule variante care sunt in discutie. Urmeaza sa se hotarasca care e cea mai buna varianta".