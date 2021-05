Citu, despre ursul impuscat in Covasna: Se pare ca nu este cel mai mare; vom vedea concluziile anchetei VIDEO

"Am avut o discutie cu domnul ministru. Inteleg ca exista o ancheta. Vom vedea care vor fi rezultatele. Se pare ca nu toate informatiile din spatiul public sunt corecte si aici nu as vrea sa comentez ceva ce nu este corect, dar se pare ca nu este cel mai mare urs, pana la urma. Vom vedea care sunt concluziile anchetei", a precizat Citu, intr-o conferinta de presa, la Palatul Victoria Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat miercuri ca a fost demarat un control in cazul ursului brun impuscat in Covasna, intr-o arie naturala protejata, eveniment semnalat de catre organizatiile Agent Green (Romania) si VGT (Austria).Recent, Agent Green si VGT au condamnat, intr-un comunicat de presa, uciderea ursului brun Arthur de catre Printul Emanuel von und zu Liechtenstein, vanator de trofee, care a venit in Romania, in luna martie, la Ojdula, judetul Covasna, pentru a-l impusca.